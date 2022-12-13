IBC Real Estate: в 2022 году объем инвестиций в недвижимость в России достигнет рекорда

На первую половину декабря объем инвестиций в недвижимость в России составил около 380 млрд руб., следует из данных компании IBC Real Estate. По результатам 2022 года объем инвестиций может превысить 440 млрд руб., что станет исторически рекордным значением.

IBC Real Estate — лидирующая компания на рынке профессиональных услуг в сфере недвижимости. Компания работает в России и странах СНГ более 25 лет, до 2022 года оказывала услуги своим клиентам под брендом JLL.

«Сложившиеся условия стали для инвесторов периодом возможностей, когда на фоне исхода иностранных компаний к приобретению оказались доступны высококачественные активы с существенным дисконтом»,— комментирует руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай.

При этом в целом уходящий год сказался на рынке коммерческой недвижимости не самым благоприятным образом, считают в IBC Real Estate. На фоне ухода зарубежных компаний увеличилась доля вакантности, локальным компаниям пришлось вести себя активнее, а хорошие перспективы наблюдаются пока только в сегменте складов.

К концу 2022 года объем ввода качественных складских площадей составит порядка 1,6 млн кв. м и станет рекордным за последние восемь лет. Объем сделок в сегменте офисной недвижимости в четвертом квартале составит порядка 150–200 тыс. кв. м, сообщает госпожа Ногай.

В текущем году девелоперы покупают меньше площадок под строительство жилья, чем ранее. В 2021 году застройщики инвестировали в участки 215 млрд руб., что составило 55% от общего объема вложений в коммерческую недвижимость. В 2022 году показатель может упасть на 34%, до 140 млрд руб., прогнозировали в CORE.XP.

В 2023 году, по оценке Минэкономики, ожидается спад инвестиций. В нынешнем году, несмотря на санкции, Центробанк зафиксировал их рост.

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