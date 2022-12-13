Минобороны Белоруссии: проверка боеготовности войск носит оборонительный характер

Объявленная в Белоруссии сегодня, 13 декабря, внезапная проверка боевой готовности вооруженных сил носит оборонительный характер. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны республики Валерий Ревенко.

«Мероприятия носят оборонительный характер, проверка ОВУ (органов военного управления) и воинских частей проводится выборочно, состав участников доводится поэтапно»,— написал он в Twitter.

В военном ведомстве говорили, что проверка проводится по поручению президента Александра Лукашенко. В рамках проверки военные должны будут, в частности, навести мостовые переправы через реки Неман и Березина. Сколько продлятся мероприятия, неизвестно.

В прошлый раз проверка боеготовности в Белоруссии проводили в мае. В июне белорусская армия провела тренировки по переходу с мирного на военное время. В том же месяце в республике состоялись мобилизационные учения.

Лаура Кеффер