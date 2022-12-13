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Коммерсантъ FM
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В Белоруссии начата внезапная проверка боевой готовности войск

В войсках Белоруссии начата внезапная проверка боевой готовности. Она проводится по поручению президента Александра Лукашенко. Как сообщили в Минобороны страны, мероприятия будут носить комплексный характер.

По данным ведомства, войска должны будут в кратчайшие сроки «выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону». Кроме того, они будут наводить мостовые переправы через реки Неман и Березина.

На время проведения проверки из-за передвижения военной техники и личного состава будет временно ограничено движение граждан и транспорта по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности. Сколько продлится проверка боеготовности, не уточняется.

В январе прошла проверка эффективности региональной группировки войск России и Белоруссии. В мае в Белоруссии была объявлена внезапная проверка сил реагирования. В июне белорусская армия провела тренировки по переходу с мирного на военное время. В том же месяце в республике были организованы мобилизационные учения.

Лаура Кеффер

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