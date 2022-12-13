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Коммерсантъ FM
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Великобритания ввела санкции против 12 российских военачальников

Правительство Великобритании объявило о новых санкциях, основанием для которых назвало удары по гражданской инфраструктуре Украины. Под санкции попали 12 представителей командного состава российских вооруженных сил — 10 генералов и 2 полковника. Также ограничения ввели против 4 граждан Ирана, которых Лондон считает причастными к поставкам беспилотников России.

В санкционный список вошли:

  • командующий ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев,
  • командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Михаил Теплинский,
  • начальник ракетных войск и артиллерии сухопутных войск генерал-лейтенант Михаил Матвеевский,
  • командующий главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны генерал-лейтенант Николай Паршин,
  • командующий 35-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Александр Санчик,
  • начальник штаба российской группировки войск (сил) «Запад» генерал-лейтенант Михаил Зусько,
  • командующий 3-й мотострелковой дивизией генерал-майор Алексей Авдеев,
  • директор главного вычислительного центра Генерального штаба генерал-майор Роберт Баранов,
  • начальник подразделения строительства и управления беспилотными летательными аппаратами генерал-майор Александр Новиков,
  • командующий 144-й мотострелковой дивизией генерал-майор Олег Цоков,
  • командующий ракетными войсками и артиллерией 1-й танковой армии полковник Георгий Шуваев,
  • командующий 4-й танковой дивизией полковник Евгений Журавлев.

Кроме того, ограничения затронули иранскую компанию Oje Parvaz Mado Nafar Company, ее директора Юсефа Абуталеби, а также генерала Корпуса стражей исламской революции Абдоллу Мехраби и главу Организации авиационной промышленности Ирана Афшина Хаджеха Фарда.

Всем упомянутым лицам запрещено находиться в Великобритании, а их активы в стране заморозят. Также с ними нельзя будет вести бизнес.

Страны Запада обвиняют Иран в поставках оружия, в том числе беспилотников, в Россию. Иранский МИД признавал, что страна поставляла беспилотники Москве, но «в небольшом количестве». Эти поставки якобы осуществили «за несколько месяцев» до начала военной операции на Украине. Евросоюз в рамках девятого пакета санкций намерен ограничить доступ России ко всем видам дронов и беспилотных летательных аппаратов.

Подробности — в материале «Ъ» «Иран и Россия попали друг за друга».

Лаура Кеффер

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