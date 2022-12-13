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Коммерсантъ FM
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Антикоррупционный комитет Монголии заявили о связи экс-президента с делом о хищении угля

Антикоррупционный комитет Монголии заявил, что с делом о хищении угля, которое стало причиной массовых протестов в стране, связан бывший президент страны Халтмаагийн Баттулга, семь депутатов и губернатор. Об этом сообщило местное издание Newspress со ссылкой на слова заместителя следственного отдела Антикоррупционного комитета Монголии.

По информации издания, на данный момент по делу о хищении угля 35-ти гражданам предъявлено обвинение. Из них 7 человек привлечено за взяточничество, 16 – за дачу взятки, 8 – за превышение должностных полномочий и два человека обвиняются в незаконном обогащении.

Антикоррупционный комитет также представил список должностных лиц, которые «участвовали в деятельности по добыче, транспортировке угля и приобретении товаров и услуг на государственные средства».

Среди них оказались экс-президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, экс-председатель администрации президента Олзийхуугийн Шижир и бывший министр развития транспорта Дашдондогийн Ганбат.

С делом также связаны семь действующих депутатов Великого государственного хурала (парламент) Монголии и губернатор Умнеговьского аймака Ренчинбямбын Сэддорж.

«В настоящее время вышеперечисленные лица связаны с делом. Согласно Конституции Монголии, их вину определяет только суд»,— добавили в отчете комитета.

Протесты в Монголии начались 4 декабря после того, как СМИ сообщили о краже чиновниками от $12,9 млрд до $17,6 млрд через махинации с экспортом угля в Китай. 5 декабря демонстранты предприняли попытку штурма Дворца правительства. 7 декабря в парламенте сообщили о планах создать комиссию по расследованию кражи угля. 8 декабря в стране задержали подозреваемых в хищении угля.

Подробнее о протестах — в материале «Ъ» «Монголия ищет похитителей тугриков».

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