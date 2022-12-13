Песков: о выводе российских войск из Украины до конца года не может быть речи

Для урегулирования ситуации на Украине нужно учитывать «новые реалии», в том числе присоединение к России четырех регионов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, выводить российские войска с территории Украины в нынешнем году не планируется.

Необходимость вывода российских войск была обозначена в плане, предложенном президентом Украины Владимиром Зеленским для «ускорения наступления мира». Господина Пескова попросили прокомментировать этот пункт. «Об этом (о выводе российских войск до конца 2022 года.— "Ъ") не может идти и речи»,— ответил представитель Кремля во время пресс-колла.

По мнению пресс-секретаря, Киеву «необходимо принимать во внимание реалии, которые сложились за все это время». «Эти реалии говорят о том, что у Российской Федерации появились новые субъекты, появились они в результате референдумов, которые прошли на этих территориях. Без учета этих новых реалий какое-либо продвижение вперед невозможно»,— убежден он.

Свой план господин Зеленский озвучил в обращении к лидерам стран G7. Его предложение включает три основных пункта, в числе которых поставки новых типов вооружений Украине, а также ее энергетическая и финансовая поддержка. Евросоюз сегодня, 13 декабря, объявил, что поставит Украине 30 млн светодиодных лампочек, что поможет стране сэкономить электроэнергию на 1 ГВт.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер