ЕС поставит Украине 30 млн светодиодных лампочек

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз вместе с партнерами собирается направить Украине в общей сложности около 50 млн светодиодных лампочек, что поможет сэкономить электроэнергию на 1 ГВт. Об этом глава ЕК написала в Twitter.

«Мы профинансируем около 30 млн светодиодных лампочек для Украины. Когда 50 млн таких лампочек будут доставлены нашими партнерами, это сэкономит 1 ГВт — годовой объем производства атомной электростанции»,— написала госпожа фон дер Ляйен.

По критической инфраструктуре Украины продолжают наносить удары. Как говорил украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков, по состоянию на конец ноября были повреждены все крупные ТЭС и ГЭС. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что полностью восстановить энергосистемы в ближайшее время не получится. Их восстановление оценивается в сотни миллионов долларов.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».