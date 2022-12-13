Макрон сообщил о договоренности о выводе тяжелых вооружений с ЗАЭС

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что удалось достичь договоренности об отводе тяжелых вооружений с территории Запорожской АЭС. По его словам, сейчас обсуждаются детали. С кем была достигнута договоренность, он не уточнил.

«Нам удалось защитить Чернобыль, и наша цель — защитить Запорожье. Ближайшие недели будут решающими»,— сказал господин Макрон по прибытии на международную конференцию в Париже, созванную для помощи Украине (цитата по Reuters).

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пока никак не комментировало это заявление и о договоренностях не сообщало. 10 декабря глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорил о прогрессе в переговорах с РФ и Украиной по вопросу создания зоны безопасности вокруг объекта. Напомним, 5 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о переходе Запорожской АЭС в российскую юрисдикцию. Станцией управляет «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»).

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер