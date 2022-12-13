Власти Липецка к январю планируют торги по комплексному развитию улиц Радиаторная и Калинина

Мэр Липецка Евгения Уваркина заявила о подписании документов по комплексному развитию территории (КРТ) в квартале улиц Радиаторная и Калинина. «Это значит, что уже в конце декабря – начале января мы сможем объявить аукцион»,- написала она в своем телеграм-канале.

По словам мэра, власти Липецка пока «несколько отстают» от первоначальных планов по развитию инструмента КРТ, но им «было необходимо учесть мнения всех жителей – и согласных, и несогласных с принципами КРТ». «Переговоры заняли больше времени, чем ожидалось. Однако было важно услышать пожелания людей»,- добавила госпожа Уваркина.

Она надеется, что в конце зимы пройдут торги и станет известно, «появился ли потенциальный застройщик»: «Если да, то он примет на себя обязанности по расселению жителей и строительству нового квартала с коммунальной и социальной инфраструктурой. До этого момента на связи с жителями будут представители департамента ЖКХ, они станут отрабатывать обращения и помогать решать возникающие проблемы». Также мэр сообщила, что местные власти продолжаются работу и по другим территориям, которые планируют использовать с помощью КРТ. Это кварталы улиц Спиртозаводская; Ушинского-Франко-Курако; Гагарина-Нестерова-Качалова. «По последней уже прошел аукцион. Договор на подписании у потенциального подрядчика»,- напомнила Евгения Уваркина.

В сентябре в Липецке прошли первые торги по комплексному развитию. Их единственным участником стал местный специализированный застройщик «Спецфундаментстрой». Компания обязалась снести 22 двухэтажных дома, из которых только пять аварийные, и 13 других объектов, чтобы на их месте построить 52 тыс. кв. м жилья и 20 тыс. кв. м других помещений, а также детсад на 150 мест. Другие участники рынка посчитали такой проект невыгодным.

Андрей Цветков