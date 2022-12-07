«Спецфундаментстрой» снова победил на торгах по комплексному развитию 4,5 га в Липецке

Единственным участником повторных торгов на комплексное развитие территории (КРТ) 4,5 га в квартале, ограниченного улицами Нестерова, Гагарина, Качалова и переулком Попова стало местное ООО «Специализированный застройщик "Спецфундаментстрой"» (СЗ СФС), которое побеждало и в первый раз. Это следует из аукционной документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На повторных торгах мэрия Липецка увеличила начальную цену контракта в два раза — с 4,7 до 9,6 млн руб. Но условия остались прежними. Победителю торгов необходимо снести 22 двухэтажных дома, в том числе пять аварийных (владельцы квартир в 17 неаварийных зданиях вправе отказаться от сноса и расселения), и десять гаражей, пункт приема стеклотары, погреб и склад. Вместо них можно построить 72 тыс. кв. м — 52 тыс. кв. м жилья и 20 тыс. кв. м других помещений. Кроме того, необходимо возвести детсад на 150 мест и «подземную автостоянку без механизированной парковки». Коэффициент плотности застройки составляет в 1,6, предельное число этажей — 15.

Единственным участником первого аукциона также был СФС. Но контракт он тогда заключать не стал.

Подробнее о проекте комплексного развития Липецка читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Под КРТ заложили "Спецфундаментстрой"».

Александр Прытков

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