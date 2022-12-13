Майнеров загоняют в зону видимости

В Иркутской области могут появиться майнинг-зоны по аналогии с игорными. С таким предложением выступил глава региона Игорь Кобзев. Это уже вторая попытка местных властей ввести регулирование добычи криптовалют. Она стала настолько популярной в Иркутской области, что приводит к аварийным отключениям. Как живет российская столица майнинга? И какие правила для нее готовят власти? Разбирался Иван Корякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Иркутске майнинг — такой же промысел, как рыболовство на Дальнем Востоке или сбор ягод в Карелии. Фермы стоят на балконах, в гаражах, сараях, кафе и даже курятниках. Это не удел гиков, а вполне народное ремесло. Кому-то майнинг приносит несколько тысяч рублей в месяц, кому-то — десятки, а то и сотни. А еще фермы отапливают помещения, и получается экономить. В этом и есть их главный минус. Майнеров вычисляют с помощью тепловизоров и счетов за электроэнергию. Один частный дом может потреблять ее как многоэтажка.

Майнер из поселка Баяндай, пользуясь рекордно низким тарифом в 86 копеек за киловатт-час, задолжал почти 30 млн руб. Эту сумму подсчитали, когда по решению суда его перевели на коммерческий тариф, который примерно в 3,5 раза выше. Пока майнеров так и наказывают: выявляют нарушителей и делают перерасчет по тарифу для бизнеса. Но всех так не вычислишь. А нагрузка на сети растет, поэтому аварийные отключения в регионе — обычное дело. Бороться с майнерами хотели введением дифференцированных тарифов.

Эту тему активно обсуждали в Иркутской области, пока губернатор Игорь Кобзев не признал, что это слишком рискованный шаг: «Сейчас введение дифференцированного тарифа не принесет ожидаемого результата в борьбе с майнингом, но есть риски увеличения платежей для населения и ухудшения экологической обстановки в связи с возможным переходом на печное отопление и использование угля».

Низкие тарифы на электроэнергию в Иркутской области сложились исторически, и это такой же символ региона, как Байкал и Братская ГЭС. Мало кто решится на них посягать. Вместо этого решено создать новую достопримечательность — иркутскую майнинговую зону по аналогии с игорной. За ее пределами добыча криптовалют будет запрещена. Вопрос в том, кого в эту зону пустят, говорит управляющий майнинговой компании «Криптомир Иркутск» Евгений Зырянов:

«Это все, конечно, очень хорошо. Вопрос: кто ее создает? Почему-то майнеров к решению этого вопроса никак не привлекают. Не знаю, что получится, если будут создавать люди, которые в этом ничего не понимают, то есть не будут задействованы обычные физлица, крупные конторы, которых куча на рынке.

Если привлекут майнеров, то все будет сделано замечательно».

А ведь помимо бытовых майнеров есть и промышленные. Например, в той же Иркутской области работает совместное предприятие En+ и BitRiver — крупнейший в России оператор ферм. Мелкие игроки могут заподозрить, что все делается в ее интересах. Но, скорее всего, власти просто не понимают, что с майнингом делать вообще. И тут есть надежда на внесенный в Госдуму законопроект. Во-первых, он наконец определит, что такое майнинг, во-вторых, обозначит, как его регулировать, отмечает член экспертного совета думской рабочей группы по законодательному регулированию криптовалют Михаил Успенский:

«В законе будет указано, что детальные условия майнинга на территории России должны определить правительство и Центробанк. Этот путь на данном этапе представляется более чем оправданным, поскольку у основных стейкхолдеров нет полного понимания по процессу и технологии. Это позволит принять рамочный закон, который не навредит основному массиву майнеров. И дальше кабинет министров с привлечением профильных ведомств сможет выработать более детальные и понятные правила для этого сегмента».

Интересантов более чем достаточно: это и Минэнерго, и местные энергетические игроки, и Минцифры, и Центробанк. И сколько бы ни намайнил анонимный житель Иркутской области, решить вопрос на уровне региона едва ли получится.

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