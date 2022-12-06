Минфин выступил против предложенного ЦБ тотального лицензирования майнинга

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что в Минфине не согласны с позицией Банка России, который выступает за тотальное лицензирование майнинга криптовалют. Об этом он сказал на заседании Совета по развитию финансового рынка.

«У Центрального банка появилась новая позиция в том, что фактически подводится под запрет майнинг, который производится не внутри экспериментального правового режима. То есть те люди, которые должны делать майнинг, они должны это делать через уполномоченные организации. То есть фактически тотальное лицензирование. Мы против»,— сказал господин Моисеев (цитата по ТАСС).

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ожидает, что в России криптовалюта будет легализована в качестве финансового продукта в 2023 году. Он уточнил, что криптовалюту нельзя будет использовать как платежное средство внутри страны, но ее можно будет использовать в том числе для оплаты поставок по параллельному импорту.

Законопроект о регулировании майнинга был внесен в Госдуму 17 ноября. Согласно документу, майнеры смогут с 1 января 2023 года продавать добытую цифровую валюту через иностранные системы без соблюдения закона о валютном регулировании или через специальную площадку, которая будет создана в России в рамках экспериментального правового режима.

Позиция Центробанка в отношении контроля за криптовалютой была гораздо жестче позиции Минфина. Банк России в феврале предлагал запретить организацию выпуска, сам выпуск, обращение и даже распространение информации о частных криптовалютах. В мае на фоне введения многочисленных антироссийских санкций, в том числе в отношении финансовых структур и расчетных операций регулятор смягчил свою позицию в отношении обращения криптовалют, допустив использование цифровых валют в международных расчетах.

Подробнее о том, как власти предлагают регулировать криптовалюты — в материале «Ъ FM» «Майнинг проверяет инициативы».

Эрдни Кагалтынов