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Коммерсантъ FM
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Путин поручил правительству начать популяризацию героев истории РФ с учетом традиционных ценностей

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по популяризации отвечающих традиционным ценностям героев российской истории и фольклора. Например, использовать их изображения на сувенирах. Поручение принято по итогам встречи с историками и представителями традиционных религий России.

«Правительству Российской Федерации принять меры, направленные на популяризацию отвечающих традиционным ценностям героев российской истории и фольклора, включая использование изображений этих героев при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции и товаров народного потребления»,— сказано в поручении главы государства.

Ответственным за исполнение поручения назначен глава правительства Михаил Мишустин, крайний срок исполнения — 15 мая 2023 года.

Владимир Путин также поручил Минобрнауки рассмотреть вопрос о внедрении в вузах модуля по истории религии России. Ответственными за исполнение поручения назначены министр науки и высшего образования Валерий Фальков, экс-министр культуры Владимир Мединский и директор СВР Сергей Нарышкин.

Президент неоднократно заявлял о том, что страна всегда будет придерживаться традиционных ценностей, «о которых в ряде стран забывают». Ранее, в 2021 году, он говорил, что самый разумный курс для России — умеренный консерватизм. В новом учебном году во всех российских школах ввели патриотические уроки «Разговоры о важном». На них в частности обсуждается военная операция на Украине. Учебная неделя теперь начинается с подъема флага и пения гимна.

Больше о патриотическом воспитании в России — в материале «Депутаты обсудили детские вопросы».

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