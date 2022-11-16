Депутаты обсудили детские вопросы

Министр просвещения Сергей Кравцов выступил в среду в Госдуме. Одной из главных тем «правительственного часа» стало патриотическое воспитание и «правильное» преподавание истории, которое должно помешать недругам России завладеть умами наших детей. Фракция «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) воспользовалась случаем, чтобы поагитировать министра за возвращение в школьную программу начальной военной подготовки (НВП) в качестве обязательного предмета, но чиновник отнесся к этой идее без особого энтузиазма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Особое внимание к истории Сергей Кравцов обосновал цитатой президента Владимира Путина, который недавно заявил, что историческое просвещение «должно начинаться уже с детского сада». «И в этом направлении мы активно работаем»,— заверил министр. «Исключительно важным вопросом» он назвал создание новых учебников: «Мы обязаны защищать наших школьников от псевдоценностей, выстраивая здесь надежные рубежи обороны, тем более что в отношении нашей страны ведется, вы знаете, активная информационная война, информационная агрессия». По словам чиновника, уже разработан новый учебник для девятого класса «Введение в новейшую историю», посвященный «переломным событиям XX и начала XXI века, включая совсем недавние события: это и специальная военная операция, и принятие в состав России новых регионов».

Правда, пока «в изучении истории доминирует европоцентричный подход», посетовал глава Минпроса, но наконец-то пришло время «выпрямить этот перекос»: «Для наших детей несущим стержнем исторического образования должна стать Россия».

Господин Кравцов также отметил, что министерство «плотно занимается воспитательной составляющей образовательного процесса» и в 2022 году «единая рабочая программа воспитания для школ приведена в соответствие со стратегией национальной безопасности России». «Учебная неделя начинается с "разговора о важном"… Такие нововведения в школах, поднятие государственного флага и исполнение государственного гимна поддерживает подавляющее большинство граждан»,— рапортовал министр. Заодно он позитивно оценил возвращение в школьную программу романа Александра Фадеева «Молодая гвардия» (это произошло по инициативе думского комитета по просвещению, скромно напомнила позже его глава единоросс Ольга Казакова). «Большие надежды» чиновник возлагает и на создание Всероссийского движения детей и молодежи.

Отдельно Сергей Кравцов поблагодарил депутатов за законопроект о возможности передачи школ с муниципального на региональный уровень (его внесла накануне группа из 341 депутата во главе со спикером Вячеславом Володиным и лидерами всех фракций), что позволит повысить эффективность управления школами. Важной задачей он считает и налаживание образовательного процесса в новых регионах: в каждом из них создадут педагогические университеты федерального подчинения, в структуре которых будут и институты повышения квалификации.

Затем депутаты задали вопросы. Сергея Леонова (ЛДПР) интересовало развитие дополнительного образования. «Мы единственная страна мира, где дополнительное образование бесплатно. 77% школьников охвачено дополнительным образованием»,— с удовольствием похвалился министр. И пообещал, что дальше будет еще лучше: в каждой школе появятся спортивный кружок и школьный театр.

Яна Лантратова (СРЗП) озаботилась судьбой русских школ в странах СНГ: «Задача наших оппонентов — переориентировать страны СНГ из орбиты влияния России и вовлечь в систему западных политических ориентиров. И упор они делают на образование. Есть ли способ гарантировать качественное образование по единым стандартам в русских школах стран СНГ?» Сергей Кравцов согласился, что вопрос гуманитарного взаимодействия со странами СНГ крайне актуален, и пообещал обсудить стратегию его решения с МИД России.

«Любой родитель понимает, что знания и воспитание — это равные ценности. Как министерство видит организацию этой работы, чтобы каждый учитель, каждый предметник, входя в класс, воспитывал патриотов России и сам был патриотом?» — спросил Нурбаганд Нурбагандов (ЕР). «Вы как отец героя (сын депутата Магомед, полицейский, получил звание Героя России посмертно.— “Ъ”) знаете, что патриотическое воспитание — пример героев»,— ответил господин Кравцов. И сообщил, что 9 декабря впервые пройдет форум школ, носящих имена героев Советского Союза, России и специальной военной операции.

Вячеслав Володин поднял вопрос о трудовом воспитании: «Чтобы ребенок помыл доску — надо получить разрешение родителей. Чтобы он принимал участие в уборке класса — надо получить разрешение родителей. Но у нас те же родители просят, чтобы трудовое воспитание было неотъемлемой частью тех же программ».

Глава комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР), в свою очередь, предложил начинать заниматься вопросами профориентации «уже с детского садика».

Олег Нилов (СРЗП) высказался за возвращение НВП в качестве обязательного предмета, а не в виде «вкрапления в ОБЖ» (основы безопасности жизнедеятельности) и за привлечение в качестве преподавателей «вернувшихся со спецоперации офицеров». Сергей Кравцов, однако, отметил, что программа ОБЖ намного шире и заменять ее на НВП не стоит.

Напомним, ранее предложение о введении уроков НВП в школах и профтехучилищах направил в Минобороны лидер СРЗП Сергей Миронов. Эту идею уже поддержал первый заместитель главы военного ведомства Валерий Герасимов, по мнению которого на этот предмет нужно выделить 140 часов за два учебных года.

25-летний Максим Гулин («Новые люди»), выступая от фракции, неожиданно заговорил о советском опыте. По его мнению, воспитание — это «не уроки мужества», оно должно быть «деятельным»: «Советское воспитание было в деятельности: тимуровцы, сбор макулатуры, выезды на картошку. Ты воспитываешься, что-то делая. Так, например, спортивное ориентирование учит находить дорогу в лесу, работать в команде».

Вице-спикер Петр Толстой (ЕР) вернул коллег из прошлого в настоящее, посетовав, что не везде правильно понимают «уроки разговоров о важном».

«Буквально на этой неделе педагоги в Калужской и Воронежской областях посвятили эти уроки теме толерантности, и дети раскрашивали радужные флаги!» — возмутился единоросс. Но проблема тут, по его убеждению, гораздо шире: «Про СВО учителям говорить прямо запрещено, и мы потом удивляемся очередям бегущих из нашей страны молодых мужчин. Потому что много лет внушали, что патриотизм — это нечто такое маргинальное и постыдное, а главное — это материальный успех, карьера». Поэтому в этой сфере тоже «должны быть разработаны единые методические рекомендации», подытожил вице-спикер.

Ксения Веретенникова