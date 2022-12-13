В 2022 году экспорт молдавских яблок в Россию снизился более чем на 50%, сообщил глава Минсельхоза Молдавии Владимир Боля. Он рассчитывает, что показатель увеличится в ближайшие несколько месяцев, так как обычно экспорт яблок растет с января.

Господин Боля уточнил, что 53 молдавских предприятия возобновили поставки плодоовощной продукции в Россию. «По данным на октябрь, Молдавия поставила в РФ 7 тыс. т яблок, в прошлом году соответственно было 17 тыс. т. Но октябрь-ноябрь не такой уж существенный показатель. Сейчас на складах сельхозпроизводителей хранится 140 тыс. т»,— рассказал министр в эфире канала TV8 (цитата по «РИА Новости»).

Россельхознадзор с 15 августа запретил ввоз растительной продукции из нескольких районов Молдавии, назвав причиной нарушения карантинных требований. 1 декабря ведомство приняло решение о снятии запрета на ввоз молдавских яблок, разрешение на поставку плодоовощной продукции дали 20 предприятиям Молдавии. Еще 12 предприятий республики получили разрешение на ввоз своей продукции в Россию 2 декабря.

Как выяснил «Ъ», из-за решения Россельхознадзора Ассоциация садоводов России попросила федеральное правительство ограничить ввоз плодовой продукции в страну. По мнению садоводов, российские производители находятся в неравных с иностранцами условиях «недобросовестной конкуренции». Российским производителям не хочется конкурировать с импортной продукцией в условиях рекордного урожая.

Подробности — в материале «Ъ» «Плодам предлагают закрыть границу».

Лаура Кеффер