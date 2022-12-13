Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экспорт молдавских яблок в Россию снизился более чем на 50%

В 2022 году экспорт молдавских яблок в Россию снизился более чем на 50%, сообщил глава Минсельхоза Молдавии Владимир Боля. Он рассчитывает, что показатель увеличится в ближайшие несколько месяцев, так как обычно экспорт яблок растет с января.

Господин Боля уточнил, что 53 молдавских предприятия возобновили поставки плодоовощной продукции в Россию. «По данным на октябрь, Молдавия поставила в РФ 7 тыс. т яблок, в прошлом году соответственно было 17 тыс. т. Но октябрь-ноябрь не такой уж существенный показатель. Сейчас на складах сельхозпроизводителей хранится 140 тыс. т»,— рассказал министр в эфире канала TV8 (цитата по «РИА Новости»).

Россельхознадзор с 15 августа запретил ввоз растительной продукции из нескольких районов Молдавии, назвав причиной нарушения карантинных требований. 1 декабря ведомство приняло решение о снятии запрета на ввоз молдавских яблок, разрешение на поставку плодоовощной продукции дали 20 предприятиям Молдавии. Еще 12 предприятий республики получили разрешение на ввоз своей продукции в Россию 2 декабря.

Как выяснил «Ъ», из-за решения Россельхознадзора Ассоциация садоводов России попросила федеральное правительство ограничить ввоз плодовой продукции в страну. По мнению садоводов, российские производители находятся в неравных с иностранцами условиях «недобросовестной конкуренции». Российским производителям не хочется конкурировать с импортной продукцией в условиях рекордного урожая.

Подробности — в материале «Ъ» «Плодам предлагают закрыть границу».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...