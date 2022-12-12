Плодам предлагают закрыть границу

Ассоциация садоводов России просит федеральное правительство ограничить ввоз плодовой продукции в страну. Поводом для обращения стало разрешение Россельхознадзора на ввоз яблок с предприятий Молдавии. Российские производители таким образом пытаются решить свои проблемы. Им не особо хочется конкурировать с импортной продукцией в условиях рекордного урожая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ассоциация садоводов России направила письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина с просьбой ограничить ввоз яблок из Молдавии. Авторы обращения напоминают, что вопрос ограничения или полного запрета импорта иностранных фруктов в период массового сбора и реализации урожая внутри страны обсуждался «на правительственном уровне», но до настоящего времени «остается нерешенным».

Как следует из письма, в 2022 году в России собран рекордный урожай, который заложен во фруктохранилища и будет реализован до лета 2023 года.

Причем, по мнению садоводов, российские производители находятся в неравных с иностранцами условиях «недобросовестной конкуренции». «Себестоимость постоянно растет, за последние три года она выросла на 50%, а цена реализации остается на прежнем уровне»,— говорится в обращении.

Решение о снятии запрета на ввоз молдавских яблок, введенное с 15 августа 2022 года, было принято Россельхознадзором 1 декабря 2022 года. Разрешение на поставку плодоовощной продукции получили 20 предприятий Молдавии. Еще 12 предприятий республики получили разрешение на ввоз своей продукции в Россию 2 декабря. На сайте Россельхознадзора это решение объясняется тем, что был проведен анализ поступающей на территорию России продукции от молдавских предприятий, в отношении которых ранее были сняты временные ограничения.

В Ассоциации садоводов и питомниководов Ставропольского края сообщили «Ъ», что сейчас у российских садоводов растут затраты на производство, а цена остается на прежнем уровне, из-за чего яблоки продаются фактически по себестоимости.

Держит цену и «дешевый импорт». Причем российские садоводы не сомневаются, что через Молдавию идет реэкспорт польских яблок.

Этот вопрос обсуждался и на прошедшей в Краснодаре в конце ноября 29-й Международной сельскохозяйственной выставке «ЮгАгро 2022» участниками круглого стола «Состояние и перспективы развития промышленного садоводства Юга России». По итогам обсуждения проблем садоводов была принята резолюция, в которой первым же пунктом предлагалось принять решение «о законодательном запрете ввоза импортной продукции на территорию РФ в период массового сбора и реализации отечественными производителями плодов сливы с июля по сентябрь и плодов яблони с августа по апрель».

Как рассказал «Ъ» председатель Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов, кроме импорта готовой продукции, существует и другая проблема — импорт саженцев.

По его словам, сейчас около 80% посадочного материала производится в питомниках на территории России, но 20% пока ввозятся из-за рубежа, в том числе из Италии, Голландии, Польши, Германии. Российским садоводам правительство в настоящее время выплачивает субсидии на закладку новых садов. Иностранные производители, в свою очередь, получают субсидии от правительств в том числе за экспорт своего посадочного материала. Из-за усложнившейся в последний год ситуации, когда все дорожает, в зарубежных питомниках, по словам господина Ширинова, появляются излишки посадочного материала низкого качества, который они стараются продать в России по демпинговым ценам.

Александра Ларинцева, Пятигорск