Маск: Twitter безосновательно заблокировал Трампа под давлением сотрудников-активистов

Глава Twitter Илон Маск считает, что аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа был заблокирован под давлением сотрудников-активистов. По его словам, они сами понимали, что для этого не было оснований.

«Под давлением сотен сотрудников-активистов Twitter заблокировал Трампа, действующего президента США, хотя они сами признают, что он не нарушал правил»,— написал господин Маск в Twitter.

Так предприниматель отреагировал на очередную публикацию информации о происходящем в соцсети в последние годы. Ранее стало известно, что Twitter удалял посты после требований демократов и республиканцев.

Twitter заблокировала аккаунт Дональда Трампа после штурма Капитолия его сторонниками в начале 2021 года. Прежнее руководство соцсети считало, что твиты 45-го президента США могут побудить людей устраивать беспорядки. Илон Маск разблокировал аккаунт бывшего главы государства в ноябре после проведения голосования. 51,8% пользователей выступили за возвращение господина Трампа, 48,2% — против.

О популярности господина Трампа в США — в материале «Ъ» «Мы его теряем».

Леонид Уварчев