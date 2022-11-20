Мы его теряем

Экс-глава Белого дома США Дональд Трамп, согласно опросам, сохраняет лидерство среди предпочтений республиканских избирателей. Однако губернатор Флориды Рон Десантис, еще не заявлявший о президентских амбициях, постепенно наращивает популярность в общенациональном масштабе. Уже вступивший в гонку-2024 господин Трамп рискует столкнуться с примерно такой же ситуацией, которая сложилась в 2016 году, когда боссы Республиканской партии бросили все силы, чтобы помешать ему выиграть номинацию. Разница в том, что тогда он был новым человеком в политике, за счет чего и заставил электорат в себя поверить. Сейчас Дональда Трампа знают слишком хорошо.

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Фото: Jonathan Ernst , Reuters Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst , Reuters

С момента объявления Дональдом Трампом об участии в президентской гонке-2024 не прошло и недели, а внутри Республиканской партии разворачивается настоящая «гражданская война». О единстве в партии, которая, казалось бы, должна уже думать над тем, как на следующих выборах отвоевать у демократов Белый дом, нет и речи. Первые опросы после официального старта кампании господина Трампа показали, что он по-прежнему остается самым популярным политиком среди республиканского электората. Исследование Harvard / Harris (.pdf) выяснило, что если бы праймериз состоялись сейчас, то экс-хозяина Овального кабинета поддержали бы 46% консерваторов. Вторым идет Рон Десантис с 28% популярности, третьим — бывший вице-президент Майк Пенс с 7% популярности. После штурма Капитолия 6 января 2021 года он стал одним из главных критиков своего бывшего босса.

С одной стороны, преимущество Дональда Трампа очевидно. С другой — наметившаяся тенденция, которая хорошо видна, если посмотреть на предыдущий опрос Harvard / Harris, не сулит бывшему американскому лидеру легкой прогулки на пути к Белому дому.

Еще месяц назад господина Трампа готовы были поддержать 55% республиканцев, а господина Десантиса — 17%. Таким образом, у первого падение популярности составило 9%, а у второго налицо явный рост в 11%.

И это при том, что губернатор Флориды еще толком даже не намекнул, что подумывает о борьбе за номинацию от Республиканской партии и метит в президенты. Кроме того, при условии, что Дональд Трамп не участвует в кампании, рейтинг Рона Десантиса взлетает до 46%, на 6% больше, чем месяцем ранее, оставляя далеко позади на втором месте Майка Пенса с 15%.

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Фото: John Locher / AP Рон Десантис

Фото: John Locher / AP

Кстати, в очном противостоянии с действующими президентом и вице-президентом США Джо Байденом и Камалой Харрис Дональд Трамп пока обходит обоих: господина Байдена — на 2%, госпожу Харрис — на 7%. У губернатора Флориды с нынешним главой Белого дома фиксируется ничья, а вот Камалу Харрис молодой республиканец обгоняет на 3%. Конечно, сейчас эти выкладки не позволяют даже примерно прогнозировать, какими будут расклады в 2024 году. Формально неизвестны даже фамилии кандидатов от каждой из партий, а кроме Дональда Трампа, никто не торопится бросаться в бой спустя две недели после промежуточных выборов.

Однако тот факт, что Рон Десантис впервые попал в исследование как потенциальный конкурент именно одного из демократов, говорит о том, что этот политик, кажется, уже вышел на федеральный уровень.

После невнятного выступления республиканцев на промежуточных выборах 8 ноября, закончившихся минимальной победой в Палате представителей и поражением в Сенате, в партии принялись винить в неоправдавшихся ожиданиях именно Дональда Трампа. Это не помешало ему, вопреки советам отойти в сторону или хотя бы повременить с объявлением, официально вступить в президентскую гонку.

Теперь господин Трамп рискует оказаться примерно в той же ситуации, в которую он попал в 2016 году. Тогда республиканский истеблишмент был крайне напуган перспективой победы на праймериз успешного бизнесмена, до этого не проявившего себя в политике, к тому же с радикальными для среднего консерватора взглядами. Несмотря на противодействие партийных боссов, Дональд Трамп почти семь лет назад сумел завоевать симпатии республиканского избирателя, а затем и стать президентом США.

В то время ему во многом помогла прямая коммуникация с народом при помощи социальных сетей, и особенно Twitter. После событий 6 января 2021 года его аккаунт в сети микроблогов был «навечно заблокирован», что сильно сужало его возможности общения с аудиторией, а его личная соцсеть Truth Social по масштабам, конечно, сильно уступала. Однако 20 ноября новый владелец Twitter Илон Маск разблокировал старый аккаунт Дональда Трампа в соцсети. И хотя экс-президент по-прежнему говорит, что не собирается туда возвращаться, за первый день после восстановления аккаунта на него успели подписаться более 72 млн человек. Ни одной записи экс-президент к тому моменту там не сделал. И это, конечно, лишний раз демонстрирует, что интерес у публики господин Трамп вызывает неподдельный.

Так или иначе, все снова вернулось в исходную точку: элиты настроены против Дональда Трампа, а сам он собирается иди к победе, завоевывая народную поддержку и не обращая внимания на истеблишмент, и у него даже опять есть Twitter.

Другое дело, что для простого электората господин Трамп уже не загадка, обещающая «сделать Америку снова великой», а вполне понятный персонаж с известным политическим бэкграундом.

Так, по мнению бывшего губернатора Нью-Джерси, некогда верного сторонника Дональда Трампа Криса Кристи, пришло «время перестать бояться и шептаться». «Хватит бояться какого-то одного человека. Пришло время отстаивать принципы и убеждения, на которых мы основали эту партию и эту страну,— заявил господин Кристи на конференции Республиканской еврейской коалиции, сорвав бурные аплодисменты.— Мы продолжаем проигрывать, и проигрывать, и проигрывать. Причина, по которой мы проигрываем, заключается в том, что Дональд Трамп поставил себя выше всех остальных».

На этой конференции по видеосвязи выступил и Дональд Трамп. Как рассказал Fox News, теперь уже снова кандидат в президенты получил «теплый прием, когда обратился с речью», однако «звездой трехдневной конференции, похоже, был Десантис, собравший больше всего аплодисментов среди выступавших». В Лас-Вегасе, где проходило мероприятие, которое можно считать первым крупным республиканским форумом в гонке за Белый дом-2024, губернатор Флориды, по мнению консервативного телеканала, выступил с программной речью, которая то и дело «поднимала на ноги толпу ведущих республиканских активистов и доноров».

«За четыре года мы добились большего, чем кто-либо считал возможным»,— хвалил республиканские успехи во Флориде господин Десантис. По его словам, речь идет о «проснувшейся идеологии», а Флорида во время пандемии COVID-19 и всевозможных ограничений, с которыми губернатор нещадно боролся, была «цитаделью свободной нации». И хотя Рон Десантис на этот раз снова ничего не сказал о своих президентских амбициях, его фраза: «Нам предстоит еще многое сделать, и я только начал бороться» — вселила во многих надежду, что политик всерьез рассматривает возможность вступить в гонку.

Между тем уже стали появляться донорские группы, собирающие на президентскую кампанию Рона Десантиса, например «Рон спешит на помощь».

В распространенном ею недавно заявлении говорится, что Америке нужен «кто-то с храбростью президента Линкольна, обаянием президента Рейгана и решимостью президента Трампа».

При этом в команде губернатора Флориды отрицают какую-либо связь с этими активистами и выражают обеспокоенность, что подобные инициативы могут давать неправильные сигналы общественности.

Алексей Забродин