Бывший вице-канцлер Австрии: слова Меркель о Минских соглашениях уничтожают доверие

Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе прокомментировал заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях. Как заявила ранее госпожа Меркель, договоренности дали Украине время, чтобы «стать сильнее». По мнению господина Штрахе, слова немецкого политика уничтожают основания для доверия.

«Это пугает, с какой откровенностью фрау Меркель говорит об этом... Таким образом, мы уничтожаем любое основание для доверия»,— сказал господин Штрахе на круглом столе в Вене по вопросу конфликта на Украине (цитата по «РИА Новости»).

Президент РФ Владимир Путин ранее, комментируя заявление Ангелы Меркель, заявил, что считает это заявление доказательством того, что другие участники Минских соглашений обманывали Россию и «смысл заключался только в том, чтобы накачать Украину оружием и подготовить к боевым действиям».

Хайнц-Кристиан Штрахе занимал должность вице-канцлера с декабря 2017-го по май 2019 года в кабмине Себастьяна Курца. Он покинул должность на фоне обвинений в сговоре с россиянкой Аленой Макаровой, которая выдавала себя за племянницу российского олигарха. Летом 2021 года господина Штрахе приговорили к 15 месяцам лишения свободы условно по делу о коррупции. Политик на прошлой неделе участвовал в митинге в Вене против российских санкций, на котором собрались около 300 демонстрантов. Он заявлял, что людей обманули, когда говорили о том, что РФ от ограничений встанет на колени.

Леонид Уварчев