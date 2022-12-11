Бывший вице-канцлер Австрии: нас обманули, что санкции поставят РФ на колени

Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе выступил на митинге в Вене против российских санкций. По его мнению, людей обманули заявлениями о том, что РФ от ограничений встанет на колени. Господин Штрахе ушел со своего поста в 2019 году на фоне обвинений СМИ в сговоре с россиянкой.

«Мы многое пережили в последнее время, мы переживаем санкции, которые были приняты и обманули нас в том, что мы можем что-то выиграть за счет того, что Россия будет поставлена на колени. Это совершенно не так»,— сказал господин Штрахе на митинге (цитата по «ИноСМИ»). Он заявил, что санкции привели к тому, что доходы России от продажи нефти и газа выросли со €100 млрд до €220 млрд за счет роста стоимости энергоносителей.

Митинг в Вене состоялся накануне, 10 декабря. По оценкам местных СМИ на нем собрались около 300 человек. Они требовали вести нейтральную политику в отношении к России, а также принять меры для борьбы с незаконной миграцией.

Хайнц-Кристиан Штрахе занимал должность вице-канцлера с декабря 2017-го по май 2019 года в кабмине Себастьяна Курца. До 2019 года он возглавлял Австрийскую партию свободы. Он покинул все посты на фоне обвинений в сговоре с россиянкой Аленой Макаровой, которая выдавала себя за племянницу российского олигарха. В СМИ было опубликовано видео их тайной встречи. Игорь Макаров отрицал наличие у него племянниц, Кремль заявлял, что женщина с видео не имеет отношения к России. Летом 2021 года господина Штрахе приговорили к 15 месяцам лишения свободы условно по делу о коррупции.

О санкциях против РФ — в материале «Ъ» «Все санкционнее и санкционнее».

Леонид Уварчев