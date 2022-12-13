Сосед не донес на террористов

Мещанский районный суд Москвы в особом порядке вынес приговор 21-летнему электрику Абдале Рахмонову из Таджикистана, который не сообщил в правоохранительные органы о террористах, с которыми жил в одной квартире. Учитывая, что фигурант впоследствии полностью признал вину и дал показания на соседей, ему назначили лишь небольшой штраф.

На судебное заседание Абдала Рахмонов пришел сам. Как пояснила адвокат Надежда Федосеева, поскольку преступление было признано незначительным, с ее подзащитного была взята только подписка о невыезде. Сопровождал подсудимого брат, который также жил в злополучной квартире и проверялся на причастность к экстремизму.

В начале заседания судья Ирина Горбулина, установив личность подсудимого, поинтересовалась: поддерживает ли тот свое ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке и признает ли вину. Абдала Рахмонов ответил утвердительно, после чего прокурор кратко огласила обвинение.

Из него следовало, что еще в июле 2021 года молодой человек, приехавший на заработки из Таджикистана, познакомился в московской Соборной мечети с земляком — неким Магомедом Буриевым. Впоследствии с ним у Рахмонова, по выражению прокурора, была установлена «дружеская связь на основе землячества и приверженности к одной религии». А 20 января 2022 года электрик переехал в квартиру приятеля, где находились еще три их земляка.

Через некоторое время Буриев сообщил новому товарищу, что является сторонником запрещенной в России террористической организации ИГ и предложил Абдале Рахмонову вступить в нее, чтобы потом поехать воевать в Сирию. Однако электрик не спешил принять предложение, хотя и сообщать правоохранителям о нем не стал. Впрочем, трое других таджиков, проживающих в квартире, Буриева поддержали.

После этого Магомед Буриев решил познакомить новоиспеченных соратников с одним из лидеров запрещенного ИГ — Аль-Кураши. 2 февраля 2022 года он повесил на кухне квартиры черный флаг — знамя террористической организации — и включив телефон в режим видеосвязи, вместе с другими квартирантами присягнул Аль-Кураши на верность.

При этом новобранцы предложили вместо поездки в Сирию, на которую у них просто не было средств, совершить теракт где-нибудь в Москве, получив на это добро по видеосвязи.

После этого Магомед Буриев пригласил в ячейку организации еще четырех человек, включая родного брата. Абдала Рахмонов никаких клятв не давал, но и не сообщал о действиях квартирантов куда следует.

2 апреля 2022 года в квартиру экстремистов нагрянули оперативники ФСБ и всех, за исключением Абдалы Рахмонова, который переехал к родственникам в Долгопрудный, задержали.

Его причастность к деятельности других обвиняемых, предусмотренная ст. 205.5 УК РФ (создание и участие в экстремистской организации), сотрудники ФСБ не установили.

Более того, из родного села в Таджикистане и по месту его нового жительства в Долгопрудном пришли самые положительные характеристики. В частности, выяснилось, что Рахмонов, работая в столице России, материально поддерживает больную мать и отца—инвалида войны в Афганистане в Таджикистане. Однако ответственности Абдале Рахмонову все же избежать не удалось — его обвинили по ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении), по которой предусмотрен штраф либо лишение свободы на три года.

Учитывая, что с подсудимым прокурор заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, ему запросили минимальный срок — штраф в 80 тыс. руб. Суд же, отметив смягчающие вину обстоятельства, в своем приговоре сократил его в два раза.

Алексей Соковнин