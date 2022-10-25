В заключение спецоперации

В Нижнем Новгороде суд отправил в колонию-поселение нацбола Рамазана Сулейманова — сразу после того, как он вернулся из зоны боевых действий. Ранее господин Сулейманов был приговорен к году исправительных работ за оскорбление судьи, который арестовал его товарища за организацию пикетов. Однако после ввода российских войск на территорию Украины нацбол отправился добровольцем в зону спецоперации. Когда господин Сулейманов вернулся в город, суд заменил неисполненное наказание на три месяца заключения в колонии-поселении. Активист заявил, что «со спокойной душой» отбудет этот срок.

Осенью 2020 года координатор нижегородской ячейки незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» Юрий Староверов организовал серию одиночных пикетов. Судья Нижегородского районного суда Михаил Антонов назначил ему пять суток ареста по «митинговой» статье КоАП. После этого на ограде суда появился плакат со стихотворной надписью, содержащей оскорбление в адрес господина Антонова. Следствие возбудило дело о неуважении к суду (ч. 2 ст. 297 УК). Позже следователи задержали нацбола Рамазана Сулейманова, у него прошел обыск. На суде они заявили, что установили его личность по записям с камер наружного наблюдения и показаниям свидетелей. Защита нацбола настаивала, что по видеозаписи невозможно было понять, кто именно повесил баннер на ограду. Молекулярно-генетическая дактилоскопическая судебная экспертиза не доказала, что Сулейманов касался плаката. Тем не менее в июле 2021 года активиста признали виновным в оскорблении судьи и приговорили к году исправительных работ с перечислением в доход государства 15% заработка.

Однако в феврале 2022 года президент Путин ввел российские войска на территорию Украины, и Рамазан Сулейманов добровольно отправился на спецоперацию, прервав выполнение исправительных работ. Он вступил в отряд «Барс-8»; в соцсетях нацбол регулярно рассказывал о боевых буднях и сообщал о погибших и раненых товарищах. В числе погибших оказалась и его родная сестра Земфира Сулейманова, также член партии нацболов. Она приехала в Донецк для волонтерской деятельности, но 15 августа автомобиль, в котором она ехала, подорвался на противотанковой мине. Позже господин Сулейманов сам сосредоточился на сборах гуманитарной помощи.

Недавно нацбол вернулся в Нижний Новгород, где провел акцию в поддержку «украинского похода России». Тем временем прокуратура и инспекторы ФСИН обратились в Автозаводский районный суд, указав, что господин Сулейманов уклонился от исполнения приговора. Они попросили заменить наказание на два месяца и 25 дней заключения в колонии-поселении, и суд это ходатайство удовлетворил. Для нацбола решение не стало неожиданностью. «В феврале, когда началась заваруха, стало ясно, что исполнять приговор я не хочу! Работая, работая и работая, я пропущу все самое интересное»,— написал он в соцсетях. Господин Сулейманов добавил, что прекрасно понимал юридические последствия своего решения уехать на фронт: «Помню, переживал тогда, что чертова уголовка помешает мне все это сделать». Он призвал своих соратников не протестовать против решения суда: «Все свои "земные дела" пока что сделал, сажусь со спокойной душой. Плакаты "Свободу Сулейманову" делать не стоит». Товарищи по партии в своем заявлении пожелали Рамазану Сулейманову «хорошо отдохнуть и возвращаться в строй», а «инспекторам, приставам и судье» предложили «заменить Рамазана на фронте или гуманитарной миссии в обстреливаемом Донецке».

Роман Рыскаль, Нижний Новгород