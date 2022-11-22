Любители пива стали крепко пить

Пиво крепостью от 6% стало лидером по темпам роста спроса в категории за последний год. По данным NielsenIQ, продажи таких сортов в литрах увеличились почти на 4%, а доля в крупнейших сетях превысила 11%. Участники рынка связывают динамику с расширением ассортимента пива с необычными вкусами, а также стремлением части потребителей экономить, покупая меньший объем, но большей крепости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По итогам октября 2021 года — октября 2022 года пиво крепостью от 6% стало лидером по темпам роста продаж на российском рынке, следует из данных NielsenIQ. По подсчетам аналитиков, в натуральном выражении продажи таких напитков выросли на 3,9%, легкого пива крепостью до 4% — на 2,4%, а сортов средней крепости — на 1% год к году.

Доля крепкого пива на рынке в натуральном выражении также растет. По оценкам NielsenIQ, c января по октябрь 2022 года показатель увеличился с 10,6% до 11,2%. Доля сортов средней крепости за этот период сократилась с 86% до 85,3%, безалкогольного — с 2,1% до 2%, а легкого — увеличилась с 1,3% до 1,4%, подсчитали аналитики.

Основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин отмечает, что уход с российского рынка нескольких импортных брендов привел к заметному росту продаж российского крафтового пива. А многие традиционные в сегменте сорта вроде IPA обычно имеют крепость выше 6%, указывает он. По словам господина Желагина, стремящиеся восполнить нехватку импортного ассортимента торговые сети обычно договариваются о закупках у крафтовых пивоваров сразу нескольких сортов, что также могло сказаться на структуре продаж.

Гендиректор «Волковской пивоварни» и президент Ассоциации крафтовых пивоварен Алексей Аксель указывает, что крафтовые пивоварни занимают незначительную долю в ассортименте крупных торговых сетей, чтобы их показатели влияли на весь рынок. По его словам, скорее всего, тренд связан с ростом спроса на крепкое пиво крупных и средних компаний в связи со стремлением части потребителей экономить, покупая меньший объем напитка, но большей крепости. Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз согласен, что рост продаж крепкого пива вписывается в традиционные кризисные модели поведения потребителей, когда повышается спрос на алкогольные напитки с более высоким градусом.

Предложение крепкого пива также растет. Так, следует из обзоров портала BeerBottle, российская структура Heineken (бренд «Охота» и др.) до весны этого года начала выпуск пива Amstel Extra крепостью 7%. До того AB InBev Efes (марки Amsterdam, «387 Особая Варка» и пр.) запустила Lowenbrau Bockbier крепостью 8%, а у пивоварни «Ар Си Брю» (на 50% принадлежит входящей в Carlsberg Group «Балтике») появился напиток Brew Moose Tomato Gose крепостью 6%. В августе этого года AB InBev Efes также объявила о локализации производства части импортных брендов, включая Leffe Blonde крепостью 6,6%. Кроме того, ритейлеры запускают собственные торговые марки крепкого пива. Так, у «Перекрестка» появилось пиво «Бояринъ» в бутылке 1,3 л с крепостью 8%.

AB InBev Efes наблюдает в своем портфеле увеличение продаж пива крепостью более 8% примерно на 7% относительно аналогичного периода прошлого года, говорит президент компании Ораз Дурдыев. По его словам, в первую очередь это связано с расширением линейки бренда Lowenbrau, а также ростом бренда Gold Mine Beer. В отчете по итогам третьего квартала 2022 года AB InBev Efes отмечала рост продаж этих марок на 14% и 8% год к году соответственно. Также на 12% росли продажи бренда Essa, под которым AB InBev Efes выпускает пиво с фруктовыми вкусами, в том числе крепостью 6,5%. А безалкогольное пиво, долгое время активно растущее, в третьем квартале показало динамику на уровне нуля, отмечали в компании.

В Heineken говорят, что основной источник роста продаж в крепком сегменте — вкусовое пиво, также показывает небольшой прирост крепкое специальное пиво, например эли. Динамика здесь в основном связана с увеличением ассортимента на полке, отметили в компании. Там добавили, что планируют и дальше активно увеличивать свою долю в сегменте, в том числе за счет развития бренда «Охота».

Анатолий Костырев