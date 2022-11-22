Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Любители пива стали крепко пить

Легкие сорта хуже продаются

Пиво крепостью от 6% стало лидером по темпам роста спроса в категории за последний год. По данным NielsenIQ, продажи таких сортов в литрах увеличились почти на 4%, а доля в крупнейших сетях превысила 11%. Участники рынка связывают динамику с расширением ассортимента пива с необычными вкусами, а также стремлением части потребителей экономить, покупая меньший объем, но большей крепости.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По итогам октября 2021 года — октября 2022 года пиво крепостью от 6% стало лидером по темпам роста продаж на российском рынке, следует из данных NielsenIQ. По подсчетам аналитиков, в натуральном выражении продажи таких напитков выросли на 3,9%, легкого пива крепостью до 4% — на 2,4%, а сортов средней крепости — на 1% год к году.

Доля крепкого пива на рынке в натуральном выражении также растет. По оценкам NielsenIQ, c января по октябрь 2022 года показатель увеличился с 10,6% до 11,2%. Доля сортов средней крепости за этот период сократилась с 86% до 85,3%, безалкогольного — с 2,1% до 2%, а легкого — увеличилась с 1,3% до 1,4%, подсчитали аналитики.

Основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин отмечает, что уход с российского рынка нескольких импортных брендов привел к заметному росту продаж российского крафтового пива. А многие традиционные в сегменте сорта вроде IPA обычно имеют крепость выше 6%, указывает он. По словам господина Желагина, стремящиеся восполнить нехватку импортного ассортимента торговые сети обычно договариваются о закупках у крафтовых пивоваров сразу нескольких сортов, что также могло сказаться на структуре продаж.

Гендиректор «Волковской пивоварни» и президент Ассоциации крафтовых пивоварен Алексей Аксель указывает, что крафтовые пивоварни занимают незначительную долю в ассортименте крупных торговых сетей, чтобы их показатели влияли на весь рынок. По его словам, скорее всего, тренд связан с ростом спроса на крепкое пиво крупных и средних компаний в связи со стремлением части потребителей экономить, покупая меньший объем напитка, но большей крепости. Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз согласен, что рост продаж крепкого пива вписывается в традиционные кризисные модели поведения потребителей, когда повышается спрос на алкогольные напитки с более высоким градусом.

Предложение крепкого пива также растет. Так, следует из обзоров портала BeerBottle, российская структура Heineken (бренд «Охота» и др.) до весны этого года начала выпуск пива Amstel Extra крепостью 7%. До того AB InBev Efes (марки Amsterdam, «387 Особая Варка» и пр.) запустила Lowenbrau Bockbier крепостью 8%, а у пивоварни «Ар Си Брю» (на 50% принадлежит входящей в Carlsberg Group «Балтике») появился напиток Brew Moose Tomato Gose крепостью 6%. В августе этого года AB InBev Efes также объявила о локализации производства части импортных брендов, включая Leffe Blonde крепостью 6,6%. Кроме того, ритейлеры запускают собственные торговые марки крепкого пива. Так, у «Перекрестка» появилось пиво «Бояринъ» в бутылке 1,3 л с крепостью 8%.

AB InBev Efes наблюдает в своем портфеле увеличение продаж пива крепостью более 8% примерно на 7% относительно аналогичного периода прошлого года, говорит президент компании Ораз Дурдыев. По его словам, в первую очередь это связано с расширением линейки бренда Lowenbrau, а также ростом бренда Gold Mine Beer. В отчете по итогам третьего квартала 2022 года AB InBev Efes отмечала рост продаж этих марок на 14% и 8% год к году соответственно. Также на 12% росли продажи бренда Essa, под которым AB InBev Efes выпускает пиво с фруктовыми вкусами, в том числе крепостью 6,5%. А безалкогольное пиво, долгое время активно растущее, в третьем квартале показало динамику на уровне нуля, отмечали в компании.

В Heineken говорят, что основной источник роста продаж в крепком сегменте — вкусовое пиво, также показывает небольшой прирост крепкое специальное пиво, например эли. Динамика здесь в основном связана с увеличением ассортимента на полке, отметили в компании. Там добавили, что планируют и дальше активно увеличивать свою долю в сегменте, в том числе за счет развития бренда «Охота».

Анатолий Костырев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...