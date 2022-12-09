Белый дом объявил о санкциях против ВКС РФ и центра Минобороны из-за иранских дронов

Администрация президента США сообщила, что в отношении воздушно-космических сил России и 924-го госцентра беспилотной авиации Минобороны будут введены санкции по обвинению в закупке иранских беспилотников.

Об этом на брифинге заявил представитель Белого дома Джон Кирби. «В число попавших под санкции входят ВКС РФ <...> и 924-й государственный центр беспилотной авиации Министерства обороны РФ»,— заявил господин Кирби (цитата по ТАСС). Он не уточнил название третьей из попавших под санкции организаций. США намерены обсудить со своими союзниками «партнерство в сфере обороны» России и Ирана, также заявил представитель Белого дома.

Западные страны обвиняют Иран в поставках оружия, в том числе беспилотников, в Россию. Москва и Тегеран это отрицают. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян говорил, что страна поставляла беспилотники России, но «в небольшом количестве» и «за несколько месяцев» до начала военной спецоперации на Украине.

ЕС в рамках девятого пакета санкций планирует ограничить доступ России ко всем видам дронов и беспилотных летательных аппаратов — предполагается прямой экспорт двигателей для беспилотников в Россию и экспорт в любые третьи страны, такие как Иран.

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