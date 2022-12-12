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Коммерсантъ FM
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Глава Европарламента попросила пересмотреть упрощение визового режима с Катаром и Кувейтом после коррупционного скандала

Председатель Европарламента (ЕП) Роберта Метсола заявила, что доклад об упрощении визового режима с Катаром и Кувейтом должен быть пересмотрен на фоне коррупционного расследования. Об этом она сообщила на пленарном заседании ЕП в Страсбурге.

«Сегодня я должна была объявить о начале обсуждений по поводу доклада об упрощении визового режима с Катаром и Кувейтом. В свете продолжающегося расследования, этот доклад нужно направить комитету на пересмотр»,— сказала госпожа Метсола (цитата по видео выступления в Twitter).

Глава ЕП также объявила о начале внутреннего расследования, чтобы выявить все факты взяточничества в ЕП, и понять, как усилить системы противодействия коррупции. «Вести дела как раньше уже не получится»,— заключила госпожа Метсола.

9 декабря в Бельгии задержали заместителя главы Европарламента Еву Кайли. По данным источников бельгийских СМИ, вместе с госпожой Кайли были арестованы экс-депутат Европарламента Пьер-Антонио Панзери, член Европарламента Антонио Панцери, а также советник Европарламента в области прав человека Франческо Джорджи. При обысках по 16 адресам полиции удалось изъять €600 тыс. наличными.

Правоохранительные органы считают, что госпожа Кайли и еще несколько чиновников получали от Катара взятки в обмен на улучшение имиджа этой страны в Европе в преддверии ЧМ по футболу. После обвинений в коррупции ее лишили полномочий. На своем посту госпожа Кайли отвечала за связи с Ближним Востоком, а также была членом экономического комитета по расследованию коррупции в ЕС, то есть имела доступ к секретным документам и закрытым информационным базам.

Подробнее о коррупционном скандале в ЕП — в материале «Ъ FM» «На Европарламент пала тень коррупции».

Эрдни Кагалтынов

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