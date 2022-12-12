Пекин подал иск в ВТО из-за экспортного контроля США на поставки чипов в Китай

Китай подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за введения США мер экспортного контроля на чипы и другую продукцию в отношении Китая. Об этом сообщила пресс-служба министерства коммерции Китая, заявление приводят «РИА Новости».

«Подача Китаем иска в ВТО призвана решить проблему китайской стороны при помощи правовых методов и является необходимым способом защиты законных прав и интересов Пекина»,— сказано в заявлении министерства коммерции Китая.

Ранее в США ввели ограничения против 31 китайской компании, в том числе крупнейшего в КНР производителя чипов SMIC, — их внесли в список структур, «не заслуживающих доверия с точки зрения поставок технологической продукции». Также под экспортные ограничения попали поставки чипов и оборудования для их производства в Китай. В Китае сочли, что ограничения нарушают рыночные условия торговли.

Подробнее об ограничениях — в материале «Ъ» «Чип раздора».

Олеся Павленко