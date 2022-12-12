«У кого бронь — они такие спокойные»

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова дала пресс-конференцию, которая продлилась около часа и почти полностью была посвящена специальной военной операции (СВО) на Украине и частичной мобилизации. Омбудсмен рассказала, что благодаря работе ее аппарата уже удалось демобилизовать 580 свердловских военнослужащих, а из украинского плена вернулись 13 уральцев.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова призвала уральцев не игнорировать «существование спецоперации на Украине»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова призвала уральцев не игнорировать «существование спецоперации на Украине»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Пресс-конференцию Татьяна Мерзлякова дала в понедельник, 12 декабря. Мероприятие было приурочено ко Дню Конституции и Международному дню прав человека, который отмечался в минувшую субботу, 10 декабря. Ожидаемо, большинство вопросов омбудсмену касались специальной военной операции в целом и частичной мобилизации в частности. Впрочем, уполномоченный была готова подробно отвечать на такие вопросы.

По ее мнению, вся страна сейчас должна быть в режиме мобилизации и не игнорировать «существование спецоперации на Украине» и не спекулировать на этой теме. Госпожа Мерзлякова отметила, что работа большинства сотрудников свердловского аппарата уполномоченного сейчас связана именно с СВО и защитой прав мобилизованных. Она подчеркнула, что с начала частичной мобилизации на горячую линию поступило около 13 тыс. звонков от военнослужащих и их родственников.

Благодаря круглосуточной работе аппарата омбудсмена уже удалось демобилизовать 580 свердловчан, среди которых были многодетные отцы, люди с заболеваниями и работники системообразующих предприятий, которым полагалась бронь. Многие случаи призыва таких граждан, по словам госпожи Мерзляковой, были связаны с тем, что военнообязанные не уведомляли военкоматы о своих болезнях, а отцов троих детей отправили на СВО еще до вступления указа, дающего им отсрочку. «Было две комиссии, мы демобилизовали 580 человек. Сейчас третья комиссия состоялась, цифра обрабатывается, мы эти цифры еще не видели»,— подчеркнула госпожа Мерзлякова.

Несмотря на то, что в рамках мобилизации призывали людей с проблемами со здоровьем, Татьяна Мерзлякова высоко оценила работу медицинской службы в Еланском учебном гарнизоне. Омбудсмен опровергла сообщения о гибели в Елани пятого мобилизованного. Ранее депутат Госдумы Максим Иванов сообщал «Ъ-Урал», что около месяца назад военный захлебнулся рвотными массами после употребления алкоголя. До этого стало известно, что один мобилизованный скончался из-за эпилепсии в результате алкогольного отравления, у второго случился сердечный приступ, а третий, по словам Максима Иванова, покончил с собой. Четвертого мобилизованного, по информации местных СМИ, списали и отправили домой, где он почти сразу умер от цирроза печени.

«Мы с военным прокурором Елани на связи. Да, четыре человека в Елани ушли из жизни. Четыре. Вот о последнем случае, о котором говорили, его не было. Его не было в Елани»,— отметила уполномоченный. По ее словам, возможно, это произошло в другом учебном центре — в Челябинской области.

Тематически перейдя из учебного центра «за ленточку» (так Татьяна Мерзлякова называла зону СВО), омбудсмен рассказала о процессе обмена пленными. Всего при содействии регионального аппарата уполномоченного из украинского плена удалось вернуть 13 военнослужащих из Свердловской области и еще троих из других регионов. «Сегодня поступило еще одно обращение не из нашей области. Работаем. Я знаю, как работает механизм возвращения военнопленных, но не хотелось бы его озвучивать»,— добавила она.

Военнослужащие после возвращения из плена проходят месячную реабилитацию, хотя некоторым необходимо на это больше времени, после чего многие из них возвращаются на СВО, рассказала омбудсмен. По оценке Татьяны Мерзляковой, так поступают 80% военных, прошедших плен. Отвечая на один из вопросов, омбудсмен заявила, что среди военных из Свердловской области нет дезертиров.

Один из вопросов на пресс-конференции касался главы уральского Союза десантников Евгения Тетерина, обвиняемого в посредничестве в даче взятки, который не явился в суд на предварительное слушание по делу из-за того, что отправился в Луганск в качестве представителя Татьяны Мерзляковой. Омбудсмен отреагировала на вопрос остро. По ее мнению, мобилизация сегодня «самая важная причина, по которой человек может не прийти на предварительные слушания». При этом она ходатайствовала перед судом, чтобы заседание перенесли, но судья не стал этого делать.

«Еще раз говорю, это мой выбор, другого варианта я не видела. Я предложила до этого два варианта армии, но она была не готова. Евгений Павлович без сопровождения, без спецназовцев ездит сам. На первом этапе он не просто справился, он сильно справился»,— подчеркнула госпожа Мерзлякова. Она добавила, что в январе Евгений Тетерин явится суд, из-за чего ей необходимо искать нового человек, который будет выполнять работу представителя омбудсмена на СВО.

«И следователю можно на мобилизацию поехать, но у всех бронь. Я обратила внимание, у кого бронь — они такие спокойные»,— добавила уполномоченный.

В конце пресс-конференции Татьяна Мерзлякова получила несколько вопросов, не касающихся военной спецоперации. Она прокомментировала назначение нового декана факультета журналистики УрФУ, рассказала, что в этом году был рассмотрен 41 материал о помиловании заключенных, при этом освобождать не станут тех, у кого большой тюремный стаж. Кроме того, омбудсмен анонсировала проведение независимой экспертизы перед началом строительства кремниевого завода в Верхней Салде, против которого митинговали местные жители.

Илья Смирнов