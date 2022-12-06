В учебном центре в Елани погиб мобилизованный

На территории Еланского гарнизона (Камышловский район, Свердловская область) скончался мобилизованный. Информацию «Ъ-Урал» подтвердил депутат Госдумы Максим Иванов. По его словам, трагедия произошла три недели назад из-за того, что мобилизованный захлебнулся рвотными массами после употребления алкоголя.

Напомним, в октябре крупные торговые точки в Елани прекратили продажу алкоголя мобилизованным. Впрочем, как отметил Максим Иванов, мобилизованные находят другие способы пронести алкоголь: приобрести продукцию в «небольших магазинах» или получить ее от родных и знакомых. Так, проблема с употреблением алкоголя в учебном центре остается актуальной.

Ранее сообщалось, что в Еланском гарнизоне скончался мобилизованный 33-летний мужчина и два мобилизованных из Курганской области. По этому факту свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова обратилась в военное управление СКР и военную прокуратуру.

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Диана Сунагатуллина