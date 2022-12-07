С подпиской — на выезд

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отложил рассмотрение уголовного дела в отношении председателя регионального отделения Союза десантников России Евгения Тетерина, обвиняемого в трех эпизодах посредничества в даче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). В ходе заседания стало известно, что подсудимый отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО) в качестве представителя уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. По словам адвоката, его отъезд не нарушает законодательство, хотя он находится под подпиской о невыезде.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Тетерин из-за спецоперации не смог посетить заседание суда

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Евгений Тетерин из-за спецоперации не смог посетить заседание суда

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Председатель свердловского регионального отделения Союза десантников России Евгений Тетерин обвиняется в трех эпизодах по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере»). Уголовное дело в его отношении возбудили в ноябре прошлого года. Вместе с ним были задержаны директор ООО «Уралщебень» Вячеслав Иванов и руководитель Шабровского карьера Ибад Гурбанов. Последний, как считает следствие, передал Евгению Тетерину часть взятки, предназначавшейся сотруднику Федеральной налоговой службы (ФНС).

Взятку, по информации «Ъ-Урал», обвиняемые решили дать после того, как в деятельности предприятия, осуществляющего разработку недр в Шабровском карьере, выявили ущерб экологии в размере более 400 млн руб. «Впоследствии Тетерин должен был передать деньги другому “решале”, который в свою очередь планировал отдать их представителю надзорного органа»,— отмечал источник.

В марте текущего года Евгению Тетерину предъявили новое обвинение. В нем речь идет о 3 млн руб., которые якобы предназначались в качестве взятки сотрудникам правоохранительных органов за прекращение уголовного преследования двух знакомых главы Союза десантников. По предъявленным обвинениям Евгению Тетерину грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Евгений Тетерин вину не признает. Сторона защиты утверждает, что в инкриминируемых случаях ему возвращали части долга, общая сумма которого составляет 35 млн руб.

Уголовное дело в отношении Евгения Тетерина рассматривает Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Первое заседание должно было пройти 7 декабря, однако подсудимый на него не явился. Выяснилось, что он отправился в зону проведения специальной военной операции на территории Украины. По данным судьи Юлии Меркуловой, отъезд Евгения Тетерина инициировала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Поступила справка, согласно которой в целях налаживания работы с командованием по решению вопросов, возникающих у военнослужащих, находящихся в зоне проведения СВО, 10 ноября туда был направлен представитель Татьяны Мерзляковой руководитель общественной приемной уполномоченного Евгений Тетерин»,— сообщила госпожа Меркулова.

Получить комментарий госпожи Мерзляковой на момент подготовки публикации не удалось.

Адвокат обвиняемого Дмитрий Бушухин уточнил, что Евгений Тетерин находится в Луганске. «Он планировал приезжать на судебные заседания, однако из-за “сбоя” и нерегулярных рейсов из Донбасса с 10 ноября не может прилететь в Екатеринбург»,— пояснил господин Бушухин.

Ранее Евгению Тетерину избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, однако, по словам адвоката, руководителя Saunin Law Practice Андрея Саунина, его отъезд не нарушает законодательство. «Подписка о невыезде и надлежащем поведении не будет нарушена, если обвиняемый или подсудимый покинет постоянное или временное место жительство с разрешения суда»,— пояснил господин Саунин.

Следующее судебное заседание назначено на 29 декабря.

Катерина Якушева