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Коммерсантъ FM
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Профицит бюджета России вырос до 557 млрд рублей

Бюджет России с января по ноябрь 2022 года был исполнен с профицитом в 557 млрд руб., следует из данных Минфина. Доходы бюджета за одиннадцать месяцев превысили 24,7 трлн руб., составив 99% к общему объему доходов, утвержденному в законе о бюджете на 2022-2024 годы. Расходы за указанный период составили 24,2 трлн руб., или 102,2% от запланированного объема.

Из данных министерства следует, что в структуре доходов преобладают ненефтегазовые — 14,2 трлн руб. Доходы от нефти и газа составили около 10,7 трлн руб. Больше всего доходов было получено от Федеральной налоговой службы — почти 17,28 трлн руб. (или 103% к прогнозным показателям федерального бюджета на 2022 год). Федеральная таможенная служба направила более 5,6 трлн руб. (90,4%), другие федеральные органы — порядка 1,9 трлн руб. (93,1%).

Ранее Минфин сообщал, что, по предварительной оценке, профицит бюджета РФ в январе-октябре составил 128,412 млрд руб. при доходах за отчетный период в 22,14 трлн руб. и расходах около 22,011 трлн руб.

29 ноября премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что несмотря на действующие в отношении России санкции, за январь-сентябрь 2022 года доходы бюджета России выросли на 10% в годовом выражении, до 20 трлн руб., расходы — на 5,5%, до 19,5 трлн руб. По словам главы Минфина Антона Силуанова, дефицит федерального бюджета в 2022 году составит около 2% ВВП.

Подробнее о бюджете — в материале «Ъ» «Бюджет по отложенным правилам».

Милена Костерева

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