Кинотеатр «Аврора» в Краснодаре трансформируют в культурно-досуговый комплекс Проект реконструкции обсудят с жителями Краснодара

Краснодарский кинотеатр «Аврора», реконструкцией которого занимается ООО «Инвестрой» миллиардера Сергея Галицкого, трансформируют в культурно-досуговый комплекс. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

В наземной части кинотеатра разместят киноконцертный зал на 1200 мест. Кроме того, проектом предусмотрена подземно-цокольная часть на глубине 21 метр. В ней расположатся выставочные пространства для проведения культурных и деловых мероприятий, кинозалы, кафе и четырехуровневый паркинг.

На встрече 2 марта 2021 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и Сергей Галицкий договорились, что проект реконструкции «Авроры» обсудят с жителями Краснодара.

«Реконструкция «Авроры» – сложный проект. Это символ Краснодара и края, важно, чтобы кинотеатр сохранил свой исторический облик, а любые конструктивные изменения обсуждались с жителями. «Аврора» принадлежит, прежде всего, им»,– заявил глава региона.

Сергей Галицкий, в свою очередь, отметил, что главная задача – вернуть место, которое так любили жители города. «Для нас это большая честь и ответственность. И мы хотим, чтобы горожане могли высказать свое мнение о проекте, который мы подготовили. Реконструкция займет время. Внешний вид останется без изменений»,- прокомментировал он.

Глава Краснодара Евгений Первышов в своем Telegram-канале отметил, что с техническим заданием сохранить «Авроре» исторический облик инвесторы справились: ландшафтные решения и внешний облик кинотеатра останутся прежними. Он также подчеркнул, что кинотеатр получит новые современные материалы в отделке, но они будут соответствовать первоначальной авторской задумке.

«Это гениальный и уникальный проект, я таких ещё не видел. И я надеюсь, что жители его поддержат», -прокомментировал мэр города.

Как писал “Ъ-Кубань”, реконструкцию построенного в 1967 году кинотеатра «Аврора» на условии концессии проводит компания Сергея Галицкого ООО «Инвестстрой». Соглашение было подписано в 2019 году и стало самым крупным концессионным соглашением по реставрации объектов культурного наследия в России. В восстановление объекта предполагается вложить почти 3 млрд руб. По условиям концессии, «Аврора» останется киноконцертным залом. Работы планируют закончить к концу 2024 года.

Кинотеатр закрыли на реконструкцию 30 декабря 2014 года. Изначально ремонтом занималось ООО «СТК». Работы были выполнены некачественно: по данным мэрии, исполнитель нарушил внутреннюю отделку здания, повредил несущие конструкции, снес несущие перегородки, порвал 3D-экран. После судебных разбирательств мэрии удалось вернуть объект культурного наследия в свое ведение. Также власти города планировали взыскать со строительной фирмы компенсацию за причиненный памятнику вред.

В сентябре 2020 года проект реконструкции кинотеатра «Аврора» в Краснодаре получил Национальную премию в сфере инфраструктуры «Росинфра» как лучший среди проектов государственно-частного партнерства в сфере культуры и досуга.

Алексей Белянин