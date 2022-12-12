В Тюмени с января подорожает проезд на общественном транспорте

С 1 января 2023 года в Тюмени изменятся тарифы на перевозку в общественном транспорте, сообщил «Тюменьгортранс». Так, стоимость проезда за разовую поездку в границах Тюмени за наличный расчет вырастет с 29 до 30 руб., по безналичному расчету — с 28 до 29 руб.

За границами города тарифная зона — 8,5 руб., на перевозку каждого места ручной клади за наличный расчет — 30 руб., по безналичному расчету — 29 руб.

В городах Свердловской области также планирую увеличить стоимость проезда. Муниципальное предприятие «Гортранс» планирует увеличить стоимость проезда в Екатеринбурге. РЭК Свердловской области рассмотрела заявку властей Нижнего Тагила о повышении стоимости проезда на общественном транспорте с 22 до 24 руб.

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Диана Сунагатуллина