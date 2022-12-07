Стоимость проезда на общественном транспорте в Нижнем Тагиле вырастет до 24 рублей

Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области рассмотрела заявку властей Нижнего Тагила о повышении стоимости проезда на общественном транспорте. По данным TagilCity.ru, цена увеличится с 22 до 24 руб. «При этом владельцы транспорта и МУП «Тагилдорстрой» запросили у РЭК рост тарифа до 26 руб. Проведенная комиссией экспертиза не выявила необоснованных затрат компаний, на основании чего вынесла утвердительное решение, однако снизила запрашиваемую цену»,— сообщило издание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ранее глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в эфире местного телеканала «Телекон» отмечал, что повышение стоимости проезда является вынужденной мерой, так как перевозчикам нужны средства для развития транспорта и обновления автопарка. «В Екатеринбурге проезд стоит 32 руб., а у нас на автобусе можно проехать за 22 руб. Чем Нижний Тагил отличается от Екатеринбурга, если у нас ездит такой же транспорт, а пассажиропоток меньше»,— заявил он. В последний раз стоимость проезда в Нижнем Тагиле выросла в мае — с 21 до 22 руб.

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Карина Канева