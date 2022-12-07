Стоимость проезда на общественном транспорте в Нижнем Тагиле вырастет до 24 рублей

Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области рассмотрела заявку властей Нижнего Тагила о повышении стоимости проезда на общественном транспорте. По данным TagilCity.ru, цена увеличится с 22 до 24 руб. «При этом владельцы транспорта и МУП «Тагилдорстрой» запросили у РЭК рост тарифа до 26 руб. Проведенная комиссией экспертиза не выявила необоснованных затрат компаний, на основании чего вынесла утвердительное решение, однако снизила запрашиваемую цену»,— сообщило издание.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Ранее глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в эфире местного телеканала «Телекон» отмечал, что повышение стоимости проезда является вынужденной мерой, так как перевозчикам нужны средства для развития транспорта и обновления автопарка. «В Екатеринбурге проезд стоит 32 руб., а у нас на автобусе можно проехать за 22 руб. Чем Нижний Тагил отличается от Екатеринбурга, если у нас ездит такой же транспорт, а пассажиропоток меньше»,— заявил он. В последний раз стоимость проезда в Нижнем Тагиле выросла в мае — с 21 до 22 руб.