Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как застройщики обустраивают общую площадь в небоскребах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На жилые башни в Москве приходится уже более 50% всех строящихся проектов. В городе становится все больше высоток, которые, как правило, размещены на стилобате, — он служит своего рода основанием для небоскребов.

В такой конструкции, призванной придать устойчивость всему высотному зданию, один или нескольких этажей с высокими потолками. Проще говоря, стилобат — это большое пространство, и зачастую оно наполнено богатой инфраструктурой, отмечают эксперты компании «Метриум».

К примеру, для проекта в Раменках придумали концепцию общественных пространств Life Space. Здание устроено по принципу вертикального города, где стилобат — это его первый уровень, аналог центра в «горизонтальном» городе. Именно здесь раскрывается новая концепция: на первом этаже можно купить свежие продукты, сходить в SPA или фитнес-центр и даже провести важную встречу. В стилобатной части комплекса предусмотрены кафе и рестораны, аптеки и магазины.

В другом высотном комплексе в Даниловском районе в стилобате появится точка социального притяжения — просторная общественная зона с мягкими диванами. От улицы лаунж-зону отделяют панорамные окна. А в проекте в историческом районе Москвы Марьина Роща в стилобате, на третьем его этаже, разместится джаз-гостиная площадью около 400 кв. м.

Иногда в стилобатах размещаются даже образовательные центры и коворкинги. Также такие пространства становятся местом для реализации концепции офиса в шаговой доступности, в них все чаще создают рабочие пространства. Большие стилобаты — это один из признаков «автономизации» пространства, отмечают брокеры. Ведь сейчас покупатели жилой недвижимости хотят получить все необходимое для жизни буквально в «тапочной» доступности.