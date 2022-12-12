Причиной пожара в ТЦ «Стройтракт» стало вызванное осадками короткое замыкание

Прокурор Балашихи Никита Брыкин сообщил, что причиной пожара в торговом центре «Стройтракт» стало короткое замыкание. Ранее ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщал, что короткое замыкание было вызвано дождем.

По данным МЧС, в 12:15 открытое горение было ликвидировано на площади 9 кв. м. Горели стройматериалы на открытой площадке рядом с торговым центром. Пострадал один человек — охранник ТЦ, он отравился угарным газом, его госпитализировали.

«По предварительной информации, причиной пожара послужило короткое замыкание»,— рассказал ТАСС господин Брыкин. Прокуратура проводит проверку по факту пожара.

Возгорание произошло ранее сегодня, 12 декабря. Огонь перекинулся с площадки ТЦ на два этажа здания. В ходе пожара обрушилась кровля торгового центра на площади 900 кв. м.

Лаура Кеффер