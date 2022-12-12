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Коммерсантъ FM
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Причиной пожара в ТЦ «Стройтракт» стало вызванное осадками короткое замыкание

Прокурор Балашихи Никита Брыкин сообщил, что причиной пожара в торговом центре «Стройтракт» стало короткое замыкание. Ранее ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщал, что короткое замыкание было вызвано дождем.

По данным МЧС, в 12:15 открытое горение было ликвидировано на площади 9 кв. м. Горели стройматериалы на открытой площадке рядом с торговым центром. Пострадал один человек — охранник ТЦ, он отравился угарным газом, его госпитализировали.

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Пожар на территории торгового центра &quot;Стройтракт&quot;

Пожар на территории торгового центра "Стройтракт"

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Пожар на территории торгового центра &quot;Стройтракт&quot;

Пожар на территории торгового центра "Стройтракт"

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Пожар на территории торгового центра &quot;Стройтракт&quot;

Пожар на территории торгового центра "Стройтракт"

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Пожар на территории торгового центра &quot;Стройтракт&quot;

Пожар на территории торгового центра "Стройтракт"

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

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Пожар на территории торгового центра "Стройтракт"

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Пожар на территории торгового центра "Стройтракт"

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Пожар на территории торгового центра "Стройтракт"

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Пожар на территории торгового центра "Стройтракт"

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

«По предварительной информации, причиной пожара послужило короткое замыкание»,— рассказал ТАСС господин Брыкин. Прокуратура проводит проверку по факту пожара.

Возгорание произошло ранее сегодня, 12 декабря. Огонь перекинулся с площадки ТЦ на два этажа здания. В ходе пожара обрушилась кровля торгового центра на площади 900 кв. м.

Лаура Кеффер

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