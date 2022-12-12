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Коммерсантъ FM
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В Подмосковье на территории ТЦ «Стройпарк» произошел крупный пожар

В подмосковном городе Балашиха произошел пожар на территории торгового центра «Стройпарк». Площадь возгорания составляет 350 кв. м, сообщили «РИА Новости» в региональном МЧС. По данным ведомства, к тушению привлечены 45 человек и 14 единиц техники.

Изначально загорелись стройматериалы на открытой площадке у ТЦ, позднее огонь перешел на первый этаж здания. Пожару присвоен третий ранг сложности. Из здания эвакуируют посетителей и персонал. В экстренных службах сказали ТАСС, что пострадал охранник здания. Информация о состоянии его здоровья не приводится.

Лаура Кеффер

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