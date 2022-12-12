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Коммерсантъ FM
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В горящем ТЦ в Балашихе обрушилась кровля, пожар распространился на 10 тыс. кв. м

Пожар на территории строительного гипермаркета «Стройтракт» распространился на площади 10 тыс. кв. м. На площади 900 кв. м произошло обрушение кровли торгового центра, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. Пожару присвоен четвертый из пяти ранг сложности.

В экстренных службах сообщили ТАСС, что, по предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание из-за дождя. «Возгорание возникло под навесом, где хранился пенополистирол. Оно возникло вследствие короткого замыкания электропроводки из-за обильных осадков»,— утверждает собеседник агентства.

Общая площадь ТЦ составляет 12,5 тыс. кв. м. Огонь распространился уже на два этажа. Прокуратура Подмосковья началу проверку по факту пожара. «Произошло обрушение кровли, из-за мгновенного доступа кислорода произошло образование сильных конвективных потоков. Вследствие этого пожар получил быстрое распространение на большую площадь»,— сказали в МЧС.

Пожар начался ранее сегодня, 12 декабря. Изначально загорелись стройматериалы на открытой площадке у ТЦ, позднее огонь перекинулся на первый этаж здания. Пострадал охранник.

Лаура Кеффер

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