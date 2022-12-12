Ленинский суд Петербурга оштрафовал рэпера Оксимирона за дискредитацию ВС РФ

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Оксимирона (Мирон Федоров, признан иноагентом) на 45 тыс. руб. по административной статье о дискредитации ВС РФ (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ). Об этом 12 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Штраф рэпер получил за ролик, опубликованный 24 февраля, начинающийся со слов «Всем привет из Питера…», на котором он объяснял, почему выступает против действий РФ на территории Украины. На нее обратили внимание 19 сентября.

В середине прошлой недели «Ъ-СПб» рассказывал, что иск к рэперу Оксимирону с требованием запретить его песню «ОЙДА» зарегистрирован в суде Петербурга.

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