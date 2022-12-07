Иск к рэперу Оксимирону с требованием запретить его песню «ОЙДА» зарегистрирован в суде Петербурга

В Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга зарегистрировали иск к рэперу Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в РФ иностранным агентом) и нескольким стриминговым сервисам с требованием признать трек артиста «ОЙДА» запрещенным к распространению в России. Заявление подала прокуратура Адмиралтейского района города, ранее возбудившая против господина Федорова дело по статье о призывах к нарушению территориальной целостности России (ч. 2 ст. 20.3.2 КоАП).

«Прокурор просит признать информацию, распространяемую по 10 конкретным ссылкам, запрещенной к распространению на территории РФ. Обязать ООО "ВКонтакте", ООО "Яндекс", ООО "Звук" ограничить доступ пользователей к произведению исполнителя Oxxxymiron "ОЙДА"»,— говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

По мнению прокурора, распространение песни «влечет негативные социальные, экономические и иные последствия».

Напомним, ранее Лига безопасного интернета, возглавляемая Екатериной Мизулиной, пообещала направить в Генпрокуратуру запрос о проверке трека «Ойда» на признаки экстремизма, поскольку в тексте песни имеется лозунг «Ингрия будет свободной», который, по мнению госпожи Мизулиной, содержит призывы к отделению Петербурга от РФ.

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