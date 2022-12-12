Уехавшему в Донбасс нацболу отменили срок в колонии

Нижегородский областной суд отменил наказание в виде трех месяцев колонии-поселения нацболу Рамазану Сулейманову. В июле 2021 года его приговорили к году исправительных работ с перечислением 15% дохода за оскорбление судьи Нижегородского районного суда Михаила Антонова. Вместо обязательных работ нацбол отправился добровольцем в зону спецоперации на Украине и не исполнил приговор. Поэтому по представлению ФСИН наказание ему заменили на реальный срок.

Однако заместитель прокурора Автозаводского района Нижнего Новгорода внес апелляционное представление на судебное решение суда, попросив его отменить. В прокуратуре считают, что выводы инспекции ФСИН не были основаны на материалах уголовного дела.

При этом осужденный Рамазан Сулейманов возражал против представления прокурора, назвав его «бредом». Он сообщил, что ему проще отсидеть в колонии-поселении, чем год оставаться без заработка, так как исправительные работы не позволят ему официально трудоустроиться. Его поддержала адвокат Светлана Зыкова.

В итоге суд удовлетворил представление прокуратуры, отменив замену наказания на срок, этот вопрос райсуд заново рассмотрит в ином составе. При этом прокурор и судья заметили, что Рамазан Сулейманов поставил их в «неудобное положение». Представитель прокуратуры добавила, что нацболу необходимо совершить правонарушение, чтобы оказаться в колонии: сейчас повода для отправки его на поселение нет.

Рамазан Сулейманов предположил, что в прокуратуру «позвонил кто-то сверху». «Прокурор не вникает в суть дела, ему проще внести представление об отмене. А сейчас меня ни один работодатель к себе не возьмет»,— посетовал нацбол в разговоре с «Ъ», добавив, что ему теперь придется заново разбираться с судимостью.

Роман Рыскаль, Нижний Новгород