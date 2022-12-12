Школы Тобольска эвакуировали из-за сообщения о минировании

В школы Тобольска (Тюменская область) поступили сообщения о минировании, из-за чего из здания эвакуировали учащихся первой смены, сообщили в telegram-канале правительства региона. Помещения уже осматривают правоохранительные органы.

«По мере завершения проведения осмотров на части объектов образовательный процесс возобновлен. Часть объектов приступят к обучению уже со второй смены», — отметили в правительстве. Ожидается, что уже завтра, 13 декабря, все школы города будут работать в обычном режиме.

Также сегодня сообщения о минировании поступили в школы Ишима, откуда эвакуировали около 6 тыс. учащихся.

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