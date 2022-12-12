В Ишиме эвакуировали все школы из-за сообщений о минировании

Все образовательные учреждения Ишима (Тюменская область) эвакуировали из-за анонимных сообщений о минировании, сообщили в пресс-службе администрации города. Всего из 12 школ вывели около 6 тыс. учащихся и 608 человек персонала.

Сейчас в зданиях работает оперативная группа, задействованы две служебные собаки. «После проведения обследования и при отсутствии опасности учебная деятельность будет возобновлена», — добавили в администрации.

Напомним, в прошлом году в Ишиме прошла серия лжеминирований школ. Ни в одном случае взрывных устройств по итогу не обнаружили.

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