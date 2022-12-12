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Коммерсантъ FM
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Инфляция в Казахстане в ноябре достигла исторического максимума

В ноябре инфляции в Казахстане достигла 19,6% в годовом выражении. Это стало историческим максимумом, сообщил президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства.

Он уточнил, что за прошедшие 11 месяцев рост экономики замедлился с 4,6% до 2,7%. «Инфляция достигла исторических максимумов за последние 14 лет, составив 19,6%. Конечно, подобная ситуация самым негативным образом влияет на уровень жизни и доходов населения»,— подчеркнул господин Токаев (цитата по ТАСС).

Премьер-министр Алихан Смаилов утверждает, что на рост цен повлияло, в частности, усиление геополитической напряженности и введение ограничений на экспорт некоторых товаров в соседние страны. По его словам, правительство планирует увеличить долю отечественных товаров на внутреннем рынке, а также развивать механизмы транспортировки продукции и поддерживать розничную торговлю.

В 2021 года ВВП Казахстана вырос на 4%. В начале декабря нацбанк Казахстана ухудшил прогноз по росту ВВП в 2022 году до 2–3%, он также ожидает годовую инфляцию на уровне 20–21%. Правительство республики прогнозирует рост ВВП по итогам года на уровне не менее 3%.

О ситуации в республике — в материале «Ъ» «Казахстан уйдет на все четыре стороны».

Лаура Кеффер

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