Сенаторы предложили дать кинотеатрам отсрочку по уплате аренды и коммунальных платежей

Уровень падения сборов российских кинотеатров достиг 56–70%, сообщил профильный комитет Совета федерации по экономической политике. Он предложил дать кинотеатрам отсрочку по уплате кредитов, арендной платы и коммунальных платежей. Эту меру предполагается задействовать, пока Минкульт «не согласует механизмы нормального функционирования отрасли со всеми ее участниками».

В комитете пояснили, что при таком уровне падения доходов кинотеатры не могут выплачивать кредиты, делать ремонт и реконструкцию. Сенаторы также подчеркивают, что отрасль уже понесла убыток на 4,5 млрд руб. Представители Минкульта на совещании с сенаторами сказали, что ждут согласия всех кинотеатров на предложения по выходу из кризиса. Однако сенаторы считают, что это «невозможно в принципе», а также отмечают, что в других отраслях «не спрашивают единогласного мнения всех участников».

«Предлагаем предоставить меры поддержки кинотеатрам в виде субсидий, отсрочек по кредитам, арендной плате, коммунальным платежам до момента, когда Министерство культуры РФ согласует механизмы, обеспечивающие нормальное функционирование отрасли, со всеми ее участниками единогласно»,— говорится в письме за подписью главы комитета Совфеда Андрея Кутепова. Соответствующее предложение комитет направит помощнику президента Максиму Орешкину, передает ТАСС.

К середине сентября на фоне потери крупных голливудских премьер в России закрылись 125 кинотеатров — 6% от их общего числа в феврале. Из-за отсутствия зарубежных премьер в кинотеатрах стали запускать сериальные марафоны и телевизионные шоу, однако, по прогнозу экспертов, это не поможет компенсировать потерю западных блокбастеров. В конце октября объединенная киносеть «Формула кино» и «Синема Парк» обратилась в суд с требованием обязать IMAX исполнять свои договорные обязательства.

Подробности — в материале «Ъ» «IMAX просят показаться».

Лаура Кеффер