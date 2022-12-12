IBA восстановила членство Федерации бокса Украины

Международная ассоциация бокса (IBA) сняла решение о приостановке членства Федерации бокса Украины. Кирилл Шевченко признан президентом федерации. Ассоциация приостановила членство Украины в сентябре, объяснив это вмешательством государства в работу национальной федерации.

«Мы предоставили юриста, контролировавшего все разбирательства, который составил отчет. Он был положительным, и у нас не было никаких причин приостанавливать деятельность украинской федерации, поскольку она выполнила все наши запросы»,— сказал генеральный секретарь IBA Джордж Еролимпос (цитата по Inside the Games).

Кроме того, президент IBA россиянин Умар Кремлев сообщил, что ассоциация намерена возобновить спонсорское соглашение с «Газпромом». По его словам, прошлый контракт на $50 млн близок к истечению срока.

Международный олимпийский комитет (МОК) с 2019 не признает IBA. Отношение между МОК и ассоциацией обострились в этом году на фоне ряда решений. Кроме приостановки членства украинской федерации ассоциация также отменила запрет на выступления в международных соревнованиях российских и белорусских спортсменов вопреки рекомендациям МОК.

О конфликте — в материале «Ъ» «Боксеры не выбили признание».

Леонид Уварчев