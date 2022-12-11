Вучич назвал 11 декабря самым тяжелым днем на посту президента Сербии из-за ситуации в Косово

Президент Сербии Александр Вучич считает, что 11 декабря было для него самым тяжелым днем в должности главы государства. По его мнению, власти Приштины пытаются покончить с «сербской проблемой» в Косово, а международное сообщество не обращает на это внимания.

«Мы прижаты к стене. Для меня это самый тяжелый день с тех пор, как я президент Республики Сербия или премьер-министр и, вероятно, меня ждет самая тяжелая ночь»,— сказал господин Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии (цитата по агентству «Танюг»).

По итогам заседания совета национальной безопасности президент призвал сербов не трогать персонал миссии ЕС по верховенству закона (EULEX) и контингента НАТО KFOR. По его словам, командир KFOR заверил Сербию, что НАТО не допустит вторжение косовской полиции на север края. «Но случится ли это, никто не может сказать точно»,— добавил господин Вучич. Кроме всего прочего, он призвал сербов и албанцев сохранять мир и обвинил США и Приштину в несоблюдении договоренностей.

Очередное обострение на севере Косово произошло 10 декабря на фоне задержания бывшего полицейского-серба Деяна Пантича косовскими правоохранительными органами. Сербское население в ответ сделало баррикады на дорогах и вышло на акции протеста. К баррикадам приехали представители EULEX и KFOR. Премьер Косово Альбин Курти потребовал убрать их до вечера воскресенья.

За день до обострения конфликта сторонам удалось урегулировать ситуацию по другому вопросу — по выборам городов на севере Косово. По итогам переговоров выборы были перенесены.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Косовским выборам пригрозили явкой полиции».

Леонид Уварчев