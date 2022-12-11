Вучич созвал срочное заседание Совбеза из-за угроз со стороны Косово

Президент Сербии Александр Вучич созвал заседание национального совета безопасности из-за угроз властей Косово силой убрать баррикады сербов на севере региона. Ранее сегодня премьер-министр Косово Альбин Курти призвал контингент НАТО в регионе убрать эти баррикады. В случае бездействия он пообещал решить эту проблему с помощью действий косовских силовиков.

«Из-за последних угроз Альбина Курти о том, что вечером нападет на сербов на баррикадах всеми имеющимися средствами, президент Александр Вучич созвал заседание совбеза в 19.00 (21.00 мск)»,— говорится в сообщении сербских властей, которое приводит «Радио и телевидение Сербии». В ближайшее время также ожидается выступление господина Вучича.

18 декабря должны пройти выборы глав четырех городов на севере Косово, населенных преимущественно сербами. Власти Сербии и косовские сербы выступили против выборов. Напомним, что прошлые мэры городов Косово, населенных сербами, покинули должности в знак протеста из-за решения косовских властей штрафовать владельцев сербских автомобильных номеров.

10 декабря сотни сербов возвели баррикады на дороге на севере Косово. Они перекрыли движение через два главных погранпункта в направлении Сербии. Местные СМИ писали о взрывах и стрельбе в районе заблокированных погранпунктов. После проезд через погранпункт «Ярине» был заблокирован косовской полицией.

В ходе протестов был арестован бывший полицейский, этнический серб, по подозрению в нападениях на косовских полицейских. Власти Сербии заявили о планах попросить у миротворцев НАТО разрешение на размещение сербских военных и полицию в Косово в соответствии с положениями резолюции Совбеза ООН.

Подробнее о новом витке эскалации между Сербией и Косово — в материале «Косовским выборам пригрозили явкой полиции».

Анастасия Ларина