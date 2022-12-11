Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава саудовского Минэнерго: ощутимых результатов потолка цен на нефть из России пока нет

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что влияние европейских санкций, касающихся российской нефти, пока неясно. Об этом он заявил на форуме в Эр-Рияде.

«Что касается санкций и ценовых ограничений, они пока не дали четких результатов»,— сказал министр. «Некоторые из этих мер были реализованы только 5 декабря, и теперь мы можем видеть состояние неопределенности в реализации»,— отметил Абдулазиз бен Сальман (цитата по Bloomberg).

Отвечая на вопрос о возможности сокращения добычи нефти Россией, принц сказал журналистам: «Я поверю в это, когда увижу это». По его словам, реакция России на ограничение цен также добавляет еще один уровень неопределенности, связанный с фактическим воздействием мер.

«Какова будет реакция, что они могут сделать и будет ли это похоже на то, что было сделано с газом, будут ли действия, когда дело доходит до сырой нефти, похожими или другими, также непонятно»,— заявил глава Минэнерго.

5 декабря в отношении России начало действовать ограничение в $60 за баррель на цену производимой в стране сырой нефти.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Нефть продается с лимитом».

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...