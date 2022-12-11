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Автобус насмерть сбил вышедшего из него водителя у метро «Купчино»

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга под колесами погиб водитель автобуса из-за несчастного случая. Он вышел из салона и забыл поставить автобус на стояночный тормоз, из-за чего тот тронулся с места, сообщили 11 декабря в главке.

Трагедия произошла около 13:20 на Балканской площади рядом со станцией метро «Купчино». Водитель пытался остановить транспортное средство самостоятельно, не заходя в него, в результате чего погиб на месте происшествия. Он скончался по приезде спасателей.

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе прямой линии заявлял, что транспортная реформа значительно сократила число аварий в городе.

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