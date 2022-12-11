Транспортная реформа на 20% снизила число ДТП в Петербурге

Число ДТП на дорогах Санкт-Петербурга после старта транспортной реформы сократилось на 20%. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

С его слов, за полгода на основе данных о загруженности дорог было внесено около 1 тыс. изменений. Всего в 2022 году Петербург закупил более 3 тыс. автобусов, в ближайшие годы приобретут еще 300 трамваев и столько же троллейбусов.

«Видим первые результаты реформы: число ДТП сократилось на 20%, а по вине водителей автобусов — на 30%, число пострадавших уменьшилось на 12%»,— отметил господин Беглов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Глава СКР Бастрыкин поручил расследовать жалобы петербуржцев на ДТП с лазурными автобусами.

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